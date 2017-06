Carlos Juárez: “No me alcanzan las manos para saludar a los amigos que hice con el fútbol”

El reconocido canchero del complejo del club Quilmes, Carlos Juárez, recibió al móvil de LU 24 y contó sus emocionantes vivencias en la entidad Cervecera: “Al mes de que se murió ‘El Potro’ Rodrigo me vine a vivir acá, al complejo. Le tengo que agradecer a Humberto Jaureguibehere, delegado de las bochas, que me trajo. Después de un tiempo, Tite Rosa, que estaba de canchero en ese entonces, antes de irse me dijo si quería seguir yo y acepte, 17 años, junto al club”.

Carlos es el creador de los muñecos y las banderas de la hinchada de Quilmes, y al ser consultado por los inicios de la creativa idea, el canchero dijo que su hijo “encontró este muñeco (foto) que fue el primero y me lo dio. Mi esposa lo vistió con la casaca del cervecero y lo llevé a la cancha, la primera vez en el partido Boca – Quilmes, en el año 2003 en cancha de Boca. Lo colgué en la hinchada y después me lo pedían. Se llama ‘Payasito’, todavía tiene la ropa original”.

Agradezco a la gente de Quilmes por todo lo que me dio, por los amigos que hice en el fútbol.

La nota finalizó con Carlos emocionado hasta las lágrimas, por eso que logra mover el fútbol…El corazón.