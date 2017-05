Carlos Rodera explica la situación del PAMI en la ciudad

El titular del PAMI, Carlos Rodera, visitó los estudios de LU 24 para explicar la situación la obra social de jubilados y pensionados en nuestra ciudad, ante los reclamos que surgieron de los afiliados por el servicio de ambulancias.

Al respecto expresó que “tenemos 31 médicos de cabecera, siempre estamos necesitando algunos más porque lentamente se va aumentando el padrón de jubilados, en el partido de Tres Arroyos hay más de 10.500 afiliados y todos los días hay alguien que se jubila y para afiliarse tiene que elegir un médico de cabecera, así que estamos justos con los médicos de cabecera, y tratando siempre de poder incorporar alguno más”.

Asimismo opinó: “Medianamente estamos bien comparados con otras ciudades. La necesidad de médicos cabeceros es muy grande, por ejemplo en Bahía Blanca realmente hay muy poca cantidad”, y agregó que “un médico de cabecera puede tener 750 jubilados”.

Luego Rodera aclaró que el sistema funciona bien: “Por supuesto siempre hay alguno que no está conforme y uno le ofrece hacer su cambio de médico de cabecera, pero en general el sistema funciona”.

Sistema de urgencias

En cuanto al sistema de urgencias dijo que los afiliados deben comunicarse a un 0-800: “Es el 0-800-333-2777 el cual lo estamos publicitando, se lo damos a cada uno de los afiliados que va a la agencia, la gente llama y se comunica con un call center que atiende en Buenos Aires y le pregunta muchas cosas, como el estado en que se encuentra y a su vez número de documento, número de afiliado, yo entiendo que a veces en el nerviosismo que uno tiene por querer una atención no le sale lo que quiere decir o no se acuerda o a veces porque no es un familiar el que llama sino un vecino. La asistencia es rápida y el sistema también tiene un control porque queda grabado para siempre, y ante cualquier duda uno puede consultar y le traen la grabación de quién llamó, a qué hora llegó la ambulancia”.

Sobre las quejas que surgieron en este último tiempo por el servicio de ambulancias de la empresa Vittal, y la dificultad para realizar los trámites que autorizan a usarlas explicó: “Lo que pasó es que a fin de año se llamó a licitación nacional en el cual intervinieron varias provincias y gran parte de toda la provincia de Buenos Aires y ganó una empresa privada que casualmente era la misma que funcionaba acá para Tres Arroyos porque esa empresa vino acá porque el municipio la trajo porque no daba abasto con el 107. El municipio no podía abastecer las solicitudes de todos los afiliados”.

También agregó que en las localidades hay un tema preocupante “porque si la ambulancia tiene que ir desde acá sería imposible, lo mejor sería que la ambulancia que este cerca de la casa haga el trabajo y si lo tiene que traer a Tres Arroyos después se lo facturaría a la empresa, eso es lo que pretendemos que se haga pero yo no tengo la facultad de meterme al medio porque es una negociación entre la parte pública y privada”.

Internaciones

Finalmente hizo referencia a los cupos por internaciones: “Tres Arroyos tiene un problema de que, si hace 30 años atrás teníamos dos sanatorios y el hospital, hoy que tenemos mucho más población, tenemos un sanatorio y un hospital. Ha crecido más los jubilados y ha crecido también la demanda”.