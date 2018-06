Carlos Sánchez saludó a los periodistas en su día y visitó “La Radio Andariega”

El Intendente Carlos Sánchez, visitó también “la radio andariega” esta mañana y destacó la importancia del medio en la ciudad y la región. También, se refirió a lo acontecido durante la última sesión del Concejo Deliberante durante la votación por la rendición de cuentas, y anticipó que tras las denuncias realizadas por la oposición sobre la misma, en la jornada el Tribunal de Cuentas está en la municipalidad analizando la documentación señalada.

“Desde la radio hacen un trabajo importante para toda la comunidad. La importancia que tiene la radio en la ciudad y en la región es de destacar, porque necesitamos transmitir y que llegue de alguna manera lo que se hace, o los problemas que tenemos todos los tresarroyenses y en ello, la radio es importante y necesaria. No imagino la ciudad sin la radio como la tenemos”, comentó e Jefe Comunal en el marco del Día del Periodista.

Por otra parte, se refirió a la situación generada días pasados durante la sesión del Concejo Deliberante en la que se trató la rendición de cuentas y destacó la labor del Tribunal de Cuentas: “La última palabra la tiene el Tribunal de Cuentas, el control está. Siempre tratamos de que las cuentas y la organización contable estén lo mejor posible; lo más transparente posible y lo más ordenado. Lo que tenías calculado al principio del año para gastar hoy con el dólar, la inflación y las cuentas no son, ni dan, ya sea para la familia, la empresa o el municipio. Ahora, que yo me acuerde la oposición nunca aprobó la rendición de cuentas, pero con mayoría siempre llegábamos a aprobar, pero el Tribunal de Cuentas controla, y revisa los papeles. El Tribunal, viene al municipio trabaja, va luego al hospital, a la Dirección Vial y a Claromecó porque están descentralizados”, detalló al tiempo que mencionó también que el control es semanal prácticamente.

“Nosotros estamos tranquilos, que voten a favor o en contra, las miradas políticas siempre son distintas y están siempre. Después, por las denuncias que hicieron en la sesión, hoy en consecuencia tenemos al Tribunal en este momento mirando todo. Veremos al fin del día cuando terminen de estudiar los papeles qué fue lo denunciado. Nosotros estamos muy tranquilos. De hecho, el Tribunal de Cuentas nos felicitó ya que de los 135 municipios, solo 2 hemos hecho las cosas correctamente”.