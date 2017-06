Carnearon animales muertos en asalto vandálico tras vuelco de camión de hacienda

El transportista Adrián Krogh, quien se accidentó días pasados en la ruta 188 entre Junín y Rojas, se mostró sorprendido por el accionar de la gente que “carneó” a los animales muertos que llevaba, y quedaron a la vera de la cinta asfáltica luego del vuelco que sufrió al atravesar una curva, a las dos de la mañana del 24 de mayo.

“Cargué y salí con destino a Rosario, a un frigorífico, y luego de pasar el peaje en Junín hacia Rojas, a la 1:53 de la madrugada, me accidenté al no advertir una curva rara, cuando me di cuenta no pude bajar la velocidad y termino volcando, cargado con cincuenta y siete animales; algunos se liberaron rápidamente del chasis, y otros “volaron” hacia la banquina”, expresó Krogh.

“Yo salí con ayuda de la gente que paró para ayudar, y otro compañero, pero me tocó vivir algo que no vi en las películas siquiera, cuando apareció gente de la nada, a quienes no les interesaba mi estado, solo los animales muertos”, relató

“Fue un salvajismo total, llegaban con sierras, hachas, había mujeres y chicos, actuando de manera vandálica, cargaban de todo de una manera vandálica, no sé lo que aprovecharon porque a mí me trasladaron por precaución al Hospital, es decir que nunca pude dar aprobación para que se aprovecharan de ellos; cuando regresé al lugar del accidente luego fui a un destacamento policial cercano donde pude denunciar.”