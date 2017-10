Carolina Podlesker: “Por más que uno trabaje, si no está instalado en la opinión pública, es muy difícil de modificar una idea”

La tresarroyense Ana Carolina Podlesker, quien es jefa de Gabinete de la Secretaría de Seguridad de la Nación y candidata a diputada nacional por Cambiemos, visitó los estudios de LU24. Es licenciada en Ciencias Políticas y ocupa el 22° lugar en la lista que encabeza Graciela Ocaña por la provincia de Buenos Aires. Anticipó que de tener la posibilidad de asumir, le gustaría conformar las comisiones de seguridad y derechos humanos.

Recordó que desde el 2015 trabaja en la Secretaría de Seguridad, y que en el equipo viene formando parte desde los inicios aunque ahora con la nueva gestión, trabajando con Eugenio Bursaco en el Ministerio. “Soy Licencia en Ciencias Política y me especialicé en Comunicación Política y Medios”, dijo.

Destacó que la seguridad está en la agenda desde hace muchos años, y la sensación de seguridad e inseguridad está instalada en la opinión pública “y por más que uno trabaje si no está instalado en la opinión pública la tranquilidad de que se están haciendo cosas concretas, es muy difícil de modificar esa idea”.

Sobre los medios y su impacto respecto al tratamiento de la temática de la seguridad, indicó que “por suerte en la medida que generamos políticas de seguridad y hay indicadores medibles, eso a los medios le sirve y son excelente reflejo en cuanto a información que se les puede brindar. Son un amplificador excelente para eso”, señaló la funcionaria.

Entre las políticas públicas más importantes que se han desarrollado mencionó la lucha contra el narcotráfico; los barrios seguros y que ahora las fuerzas de seguridad trabajan de forma complementaria, no unilateral como antes.

Indicó también que en caso de asumir, le agradaría estar en las comisiones de seguridad y derechos humanos y agregó: “creo que es importante la participación del ciudadano en esta votación, tomar conciencia de que quienes forman parte del Congreso, son los que trabajarán en las leyes que tendremos a futuro”.

Podlesker estuvo acompañada por Matías Meo Guzmán y Daiana De Grazia, candidatos a concejales por Cambiemos, Roberto Fabiano, referente del PRO y Horacio Espeluse, edil de Cambiemos.