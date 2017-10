Carta abierta al Jefe de la Armada Argentina

Sr. Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur.

Me causa un poco de molestia llegar a su investidura para comentar una situación irregular ocurrida en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires con dos de sus hombres que llegaron para “custodiar” el acto comicial.

Tres Arroyos es una ciudad pequeña, de 60.000 habitantes, donde “nos conocemos todos”, y los periodistas de este medio somos trabajadores de radios, diarios y canales de TV que nos reconoce día a día la comunidad.

Quiero agradecer la gentileza que tuvo “casi” todo su personal, brindándonos la mejor atención en las escuelas a donde concurren los periodistas a buscar los resultados de las elecciones. Entienda señor que también los comunicadores somos garantías de esta Democracia que ustedes hoy vinieron a garantizar.

Pero en dos casos fuimos tratados despectivamente. En la Escuela Técnica no permitieron el ingreso de nuestra cronista. Una mujer. La misma que tuvo que rogarle en las PASO que la dejara entrar, y esa vez accedió. Pero hoy no. Nos quedamos sin la información de esa escuela.

Y en la Escuela Media Número Uno, uno de sus vigilantes se molestó por el tenor de una nota nuestra, en la cual él no tiene nada que ver y se sintió ofendido. Esa nota, en la que aparece su fotografía de espaldas, decía que frente a esa escuela siempre se acumula mucha gente porque el espacio es reducido. Se “emperró” y a las 18 expulsó del establecimiento a nuestros periodistas. Y dijo que la ley no permite que estén dentro de la Escuela. Todos los fiscales le pidieron que permitieran el ingreso y no accedió haciendo gala de sus ropas azules. Y cerró la escuela con llave. Y no dejó siquiera que los fiscales salieran a la vereda a suministrarnos los datos. Solo dos lugares, Sr.; el resto, como la Policía de Tres Arroyos, actuó una maravilla.

Sé que con la ley en la mano puede tener razón. Pero la actitud tozuda solo ensucia no solo su impecable camisa blanca, sino a una institución que le paga el sueldo con el aporte de todos los Argentinos, y tendría que ser ejemplo de un buen hombre de mar.

Atte. José Luis Basualdo – Director LU 24 Radio Tres Arroyos --