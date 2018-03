“Casa Uzcudun” presentó el nuevo “Agro Plan” y la Sembradora Crucianelli Pionera

La firma “Casa Uzcudun”, representante de Crucianelli en Tres Arroyos y Gonzáles Chaves, presentó la nueva Pionera que es una sembradora totalmente renovada de la conocida Pionera de hace 20 años.

Por otro lado, Gustavo Uzcudun, referente de la firma, adelantó a LU 24 el nuevo “Agro Plan” para comprar todos los modelos de sembradoras a 4 años a tasa cero, en cuotas trimestrales.

“Es un plan totalmente nuevo, armado y orientado a lo que es el productor agropecuario y a lo que es la maquinaria agrícola. Es un plan muy económico que no tiene casi gastos de armado, es sin interés, la forma de actualización que tiene es a valor de máquina, si la maquina nueva no sube, no sube la cuota o sea que puede quedar totalmente congelado”, explicó.

Asimismo destacó: “Otra de las cosas interesantes es con sorteo licitación y el productor puede entregar a nuestra agencia la maquina usada y en muy poco tiempo puede tener la maquina nueva”.