Casamiquela en LU 24: “No soy profeta del fracaso pero advertimos que el rumbo del gobierno no es el correcto”

La precandidata a Senadora en segundo término por el frente Cumplir que encabeza Florencio Randazzo, Florencia Casamiquela, visitó LU 24 acompañada por los candidatos a diputados provinciales por la Sexta Sección, el actual senador provincial montermoseño Alejandro Dichiara y el ex intendente de Tornquist Gustavo Trankels, junto a los precandidatos locales José Luis “Palito” Paguegui, Vanesa Echegoyen y Hugo Dello Russo.

En el inicio de la charla, Dichiara expresó “venimos a acompañar a Palito con una visita que es un orgullo que esté recorriendo nuestra sección, es una de las locas que está detrás del sueño con Florencio Randazzo y a través de ustedes para convencerlos de nuestro proyecto, de este Cumplir que está insertándose para los comicios del 13 de agosto y luego el 24 de octubre”.

En tanto, Casamiquela sostuvo “yo soy del conurbano, pero nuestro espacio se caracteriza por tener una profunda voluntad de avanzar en esto que muestra a dos provincias tan distintas, que tiene un interior hermoso, profundo, que nos da mucho más de lo que recibe por lo que recorrer, escuchar la agenda de los vecinos, que no son propuestas desde la lejanía, sino que queremos con ello avanzar con propuestas concretas de la realidad de los argentinos”.

“La realidad actual muestra que hay un común denominador; yo no soy profeta del fracaso, pero hemos advertido que el rumbo del gobierno nacional y provincial no es el correcto, golpea en todos los trabajadores, el que ha perdido su trabajo y el que lo conserva pero tiene miedo de perderlo, el comerciante, el sector productivo, que se encuentra amenazado por este aluvión importador, por lo que queremos avanzar en proyectos que protejan la producción y protejan al productor agropecuario”, agregó.

“Nosotros hacemos política de cara a la gente y no de cara a la dirigencia, es falsa la antinomia que se pretende instalar que solo existe el gobierno de Macri con todas las promesas incumplidas y el descalabro que hemos visto en estos diecinueve meses, o el pasado”, relató.

“Las sociedades se proponen construir futuro, y no tengo dudas que esta vocación transformadora de Florencio Randazzo va a ser valorada por los argentinos a la hora de elegir una opción alternativa permitir soñar y caminar la senda de una Argentina con más inclusión, más trabajo, más seguridad y justicia social”, especificó Casamiquela.

Los fueros

“Nos hemos manifestado contundentemente respecto de no compartir la utilización de los fueros, como instrumento que ampare la impunidad en la Argentina”, sostuvo y agregó que “ahora, también advertimos que existe una utilización política, por parte de quienes quieren hacer un montaje escénico con actividades que tienen que ver con denuncias sin significación jurídica y también por la utilización política de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y no la asumen, en este sentido en tiendo que si se circunscribe la discusión y la corrupción al pasado y entiendo que también tendríamos que discutir la corrupción del presente, hablar de Calcaterra, de Panamá Papers, las situaciones de estas comisiones millonarias y también multimillonarias que se cobran por la toma del endeudamiento en la Argentina”, dijo.

“La gente no te habla de De Vido, de Lopez o de Calcaterra, te habla que no puede pagar el gas que a la noche apagan las estufas, que los chicos se despiertan al otro día con mocos y con fiebre porque pasaron frío, te cuenta que cuesta mucho llegar a fin de mes, que a los supermercados pueden ir cada vez menos, que tienen miedo de perder el empleo, y el sector turístico está completamente desprotegido, esa es la realidad de la gente, discutamos todo lo que pasa en la Argentina”, sostuvo.

“Vamos a recorrer el refugio de víctimas de violencia de género y acompañando a nuestros candidatos en Tres Arroyos que en cada una de sus actividades ya han cumplido con la gente de Tres Arroyos del mismo modo que Florencio Randazzo, estamos orgullosos de tener candidatos como Alejandro que asumen con compromiso, firmeza y valor”, concluyó.

Viene Randazzo

Alejandro Dichiara anunció que Randazzo llegaría la semana que viene “un día a la mañana para hacer Coronel Suarez y Tres Arroyos”.

En diálogo con los precandidatos locales, Hugo Dello Russo afirmó “estamos contentos de integrar esta lista que es verdaderamente peronista y hace mucho no conformábamos; para mi es intentar ocupar una banca, ya lo hice en una oportunidad, con mucha convicción y tratar de acompañar a la gente joven para ver si podemos rescatar una buena performance”.

Vanesa Echegoyen sostuvo a su vez “es la primera vez que participo, y estoy muy conforme por el grupo que hemos formado, donde se construyen día a día las ideas que vamos pensando y es un honor formar parte de Cumplir Tres Arroyos”.