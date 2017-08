Cascallares: el delegado alertó sobre el camino a Irene y se refirió a las elecciones

El delegado municipal de Micaela Cascallares advirtió que el camino que costea la vía del ferrocarril hacia Irene presenta dificultades por el desborde del río Quequén, de manera que entre esa localidad y el curso de agua sólo se puede recorrer el tramo que va hasta el río, pero no se puede avanzar más ya que hay un importante anegamiento. “El que va con camiones o con cosas pesadas va a llegar solamente hasta el río, porque volvió a desbordar el Quequén. Me llama la atención, porque ha llovido parejo en todos lados, pero la crecida es muy importante. Ayer ya se vio que había salido agua hacia un campo lindero, y hoy hay más de 200 metros inundados. Creo que hoy ya no pasan las camionetas 4x4 que anoche podían transitar, porque hay más de 80 centímetros de agua”.

“La renuncia está a disposición”

Por otra parte, admitió González que en las próximas horas habrá una reunión de todas las áreas municipales, centrada en los resultados de las Primarias, pero no quiso brindar su análisis sobre lo ocurrido en Cascallares, donde ganó las elecciones 1País. “Cada uno tiene su criterio, no quiero molestar a nadie”, aseguró el delegado, no obstante lo cual advirtió que “el intendente tiene las renuncias nuestras a disposición, él sabrá lo que tiene que hacer”.