Cascallares festejó con música, danza y un nuevo predio deportivo

Con la inauguración de un espacio recreativo, Micaela Cascallares celebró 128 años de vida. Desde las 11, se llevó a cabo un acto protocolar con la participación del intendente Carlos Sánchez, autoridades municipales y representantes de varias instituciones de la localidad. El nuevo predio polideportivo lleva el nombre de Carlos “Zoilo” West.

En sus palabras de bienvenida y con las que dejó inaugurado el espacio, el delegado cascallarense Oscar González agradeció “la labor de los trabajadores municipales de la delegación, de Roberto Pissani y el equipo de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de los empleados de CELTA, de Héctor Poggi”, entre otros. Y destacó la presencia de Emiliano Pellegrino, Julio Scarabotti, payadores y el Ballet Municipal, que participarían más tarde de los espectáculos previstos para celebrar el aniversario.

Calidad de vida en las localidades

El intendente Carlos Sánchez, en tanto, puso énfasis en que “hay gran cantidad de chicos en Cascallares, y eso me alegra porque nos está marcando que hay futuro, que hay porvenir. Y uno, cuando empieza a avanzar en los años y hace cuentas de lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que hay que hacer, puede mirar a este Cascallares que hasta hace 15 años, al igual que otras localidades, pensaba que iba a menos, y entonces ya se empezaba a pensar qué hacer con estos pueblos. Pero ya aquel momento, cuando llegué a la gestión, me dije que no iba a permitir que estos pueblos se convirtieran en fantasmas, que tenían que crecer, que la gente no tenía que irse. Para eso había que hacer cosas, para garantizarle a la gente una vida digna, con trabajo, salud, educación y servicios. Teniendo eso, nadie iba a tener la necesidad de irse. Por el contrario, hoy no hay mejor lugar para vivir que las localidades, donde se puede criar a los hijos en contacto con la naturaleza, con tranquilidad, algo que en cualquier lugar del mundo es impagable”.

Sánchez destacó la decisión de construir viviendas, de instalar el gas, de mejorar el servicio del agua a partir de la planta de Osmosis Inversa y la finalización reciente de la red. “Esto no se hace solo. También se logra porque Cascallares tiene una Cooperativa que además de su responsabilidad empresaria, siente que la localidad tiene que seguir creciendo, y por eso inauguró hace pocos días hermosísimas casas, y tiene otras más en construcción, además de donar cámaras de seguridad. Todo esto no lo podemos olvidar”, sostuvo el jefe comunal.

Finalmente, destacó el trabajo articulado entre Municipio, Cooperativa y comunidad cascallarense, que “ha traído estos frutos, que hoy nos dan una mirada distinta a la que teníamos allá por el 2000, vamos por el crecimiento y ya no tenemos que frenar a quienes querían irse. Esta ha sido una decisión de nuestro gobierno: seguir peleando por estas localidades”.