Casciotti disertó sobre “Economías y post-verdad” en instalaciones del Banco Credicoop

Previo a disertar sobre “Economías y post-verdad”, el dirigente cooperativista, Gustavo Casciotti, brindó una conferencia de prensa en el Banco Credicoop donde dio detalles sobre la misma.

Aseguró que “el Banco Credicoop se reconoce como una pata del movimiento cooperativo concretamente transformadora y comprometida con la modificación de aquellas situaciones de inequidad o injusticia que visualizamos dentro de la sociedad sobre la cual pretendemos incidir”.

Asimismo resaltó sobre el concepto de “post-verdad” que “estamos en un marco donde los medios, en términos generales, responden a intereses si se quiere concentrados y no permiten la multiplicidad de voces, lo cual también dificulta el acceso a información fidedigna y básicamente que nos permita desarrollar el pensamiento crítico y en este marco se incorpora un concepto sobre el cual nosotros pretendemos avanzar en la charla de hoy es, ni más ni menos, que de la post-verdad”.

“Este nuevo concepto que hace referencia a un aspecto que no es ni verdad ni mentira y que pasa justamente por la construcción de situaciones, dejando afuera ni más ni menos que a los destinatarios de nuestras políticas como el movimiento cooperativo de crédito, que son a los trabajadores, a las pymes, a las empresas de economía social, a los profesionales. A partir de ahí entonces con ese desafío de sortear dificultades que plantean la post-verdad donde parecen que los hechos no son tan significativos como las emociones o las subjetividades, es que pretendemos abordar los principales aspectos de la actividad económica vinculados con la producción, con la industria, con el empleo, con el comercio exterior, con el endeudamiento con incidencia en los intereses de esa deuda sobre el presupuesto fiscal, o la idea de ver básicamente con los pies sobre la tierra, cómo implican las políticas desarrolladas por este modelo económico sobre aquellos sectores que nosotros consideramos son hoy por hoy victimas de políticas que no propician la defensa de intereses o de derechos de las mayorías”, agregó.