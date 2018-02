Caso Cervetti: piden la nulidad del veredicto y que se haga un nuevo juicio

La defensa de Silvina Inés Cervetti solicitó que se anule el juicio por jurados por el que se la condenó por el homicidio doblemente calificado de su hija y se realice uno nuevo, y advirtió que quienes consideraron culpable a la mujer actuaron influenciados por la prensa, al tiempo que volvió a atacar el testimonio de los peritos que no tuvieron contacto directo con el cuerpo de la víctima sino con los informes e imágenes de una autopsia previamente realizada. El fiscal Gabriel Lopazzo, por su parte, solicitó la prisión perpetua para la tresarroyense.

“Hubo una falla estructural en la evidencia incorporada, con elementos probatorios que contaminaron la decisión del jurado. Esa evidencia llevó a que se revirtiera la regla básica de todo proceso penal, que es la presunción de inocencia”, indicó Laura Pereyra, defensora oficial.

La abogada sostuvo que desde el momento de su detención, la prensa presentó a Silvina Cervetti como culpable. “Se violó el principio de inocencia al presentar a una persona procesada por un delito sin resguardarse su privacidad, mostrándola como culpable y provocando su condena social”, señaló Pereyra, exhibiendo una fotografía en la que se ve a Cervetti esposada, rodeada por varios policías y leyendo material periodístico.

Por otra parte realizó un planteo técnico contrario a la incorporación de la pericia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, “por el preconcepto que ellos tenían sobre este caso”, atacando en este caso el rol cumplido por la Fiscalía para obtenerla, ya que la había impulsado la propia defensa. E insistió en los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos realizados al cuerpo de la beba, “que no atribuyeron su muerte a la acción de la madre”. También recordó que en su momento prestó conformidad, pero luego la retiró, para que se tratara en el debate el fallecimiento de otros dos hijos de Cervetti y los expedientes de Minoridad que en su momento la tuvieron como protagonista por presuntos maltratos por parte de su propia progenitora, cuestión sobre la que hizo reserva de un recurso ante Casación.

El fiscal Gabriel Lopazzo, por su parte, aseguró que el planteo de nulidad interpuesto por la defensa no puede ser resuelto por el mismo juez que llevó a cabo el juicio por jurados, instándola a recurrir “ante el órgano que corresponda”; mientras que respecto del tratamiento del tema en la prensa, el representante del Ministerio Público advirtió que “circunstancias que fueron conocidas durante la instrucción debieron ser planteadas allí, pero de ninguna manera pueden ser valoradas al momento de entenderse que puedan haber constituido un preconcepto o prejuicio por parte del jurado que fue elegido con el consenso de ambas partes, Fiscalía y defensa; específicamente la defensa interrogó a los integrantes del jurado si tenían conocimientos previos y algunos de ellos manifestaron que habían leído algo en algún medio, circunstancia que podría haberse argumentado por la defensa para sacar al jurado si no le parecía objetivo, lo que no se hizo”.

Lopazzo también defendió las pruebas incorporadas por lectura y el testimonio de los peritos cuestionados por la defensa. “Se resolvió que prestaran declaración y la defensa usó holgadamente la facultad de interrogarlos”, sostuvo el fiscal.

“Entender en lo contrario y dar cabida a este pedido seria subestimar la decisión de un jurado soberano elegido en forma consensuada que en forma unánime entendió que el hecho había existido y que la imputada Cervetti es o era la autora penalmente responsable de este hecho y eso sería atentar justamente contra la institución del juicio por jurados que se encuentra válidamente instituido en la ley, es utilizable y es el recurso elegido por la propia defensa y la imputada, que tenían la posibilidad de ser juzgada por juicio por jurados o un tribunal, eligieron lo primero y es lo que se resolvió”, argumentó Lopazzo.

El doctor Carlos Mazzini, tras escuchar a ambas partes, resolvió convocarlas para el lunes próximo a las 9