Caso Maldonado: Confirman que lo están buscando en Chile

El fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Belver, confirmó que están buscando a Santiago Maldonado en Chile. El funcionario judicial, jefe de los fiscales de la región, también confirmó que la mancha hallada en un cono en un Unimog de Gendarmería pertenecía a un animal, y que el próximo domingo se levantará el secreto de sumario sobre la causa.

Belver, jefe de los fiscales de la provincia de Chubut, no dio precisiones sobre los operativos, pero sí confirmó que lo están buscando en Chile. “Esquel está al lado de Chile, tenemos una frontera que se puede cruzar por cualquier lado, conociendo el lugar no hay necesidad de pasar por Migraciones ni Gendarmería. El iba y volvía de Chile. Los mapuches trabajan del lado argentino y chileno, es toda una comunidad”, explicó en declaraciones a TN.

En la entrevista, Belver dio otros datos importantes: anticipó que el domingo se levanta el secreto de sumario y confirmó que pertenecen a un animal las manchas de sangre en un cono de tránsito y los pelos que encontraron en el allanamiento a uno de los escuadrones de Gendarmería. Dijo que los gendarmes están declarando, pero que no hay ninguna prueba por ahora contra ellos: “Todavía no hay una cosa fuerte que me diga ‘llamemos a indagatoria’”. Y se expresó sobre el cambio de carátula a desaparición forzada: “Nos basamos en hechos y después podemos tipificarlos en el Código Penal. Que se diga desaparición forzada o lo que sea, no nos cambia en nada la búsqueda”.

También Belver aseguró que “no está fehacientemente probado” que Maldonado “haya estado el día de los incidentes”. Dijo que no se animaría a afirmar su presencia, “aunque partimos de la base de que estaba, por eso lo estamos buscando”. Y se refirió al video que aportó la abogada de la familia, donde amigos del joven lo identificaron como uno de los encapuchados que mantenía cortada la ruta 40 el 31 de julio.

Respecto de la hipótesis que vincula la desaparición con el ataque al puestero Evaristo Jones, sobre la que habló esta mañana el fiscal general de Esquel, Carlos Díaz Mayer, no la desestimó: “Sería un poquito más fuerte, pero estamos trabajando en todas sin descartar ninguna, porque lo que nos interesa es encontrar al señor Maldonado”. “Se está buscando, está trabajando la Policía Federal, buscándolo en hospitales, chequeando los teléfonos. Hay un montón de medidas de prueba que cuando se levante el sumario van a poder ver”, anticipó.

