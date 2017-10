Castañas de Cajú se presentó en La Casona

El pasado domingo, se presentó exitosamente en el Centro Cultural La Casona, Castañas de Cajú, banda oriunda de La Plata

El grupo está integrado por Juan Pedro Dolce (guitarras, charango y voz), Facundo Codino (bajo eléctrico, sintetizador y voz), Ramiro Florentín (bandoneón, clarinete, armónica y voz), Andrés Castellani (percusión y accesorios) y Joaquín Zaidman (batería).

Su tercer disco El Día Fuera del Tiempo (de próxima edición) es un material audio visual que subirán libremente a las redes sociales. Fue producido integralmente por la banda y consta de 9 canciones que a través de cada video narran con cambios de luz, vestuario y arte, el transcurso de un día. Cada canción fue grabada en vivo en el lugar para poder mostrar la energía de la banda en situación de recital y el despliegue escénico que es un condimento fundamental en sus shows. Cuenta con una particular versión de De Mi Pueblo (Eduardo Mateo) y la participación especial de Alejandro Balbis y La Negra Sarabia (ex cantante de La Delio Valdéz) entre otros invitados.

El show del grupo en vivo es una experiencia única y distinta. No sólo por la justeza rítmica, la claridad en la manera de ensamblarse y trabajar los planos texturales sumado a su calidad interpretativa; sino también por su frescura, su manejo de los tiempos del concierto, las intervenciones humorísticas y los rasgos de improvisación teatral que se dan a menudo. Por todas estas causas, se produce una conexión inmediata con el público, una energía intensa que da lugar a la interacción que rompe las barreras.

Castañas de Cajú fusiona el rock con el candombe, la cumbia, el tango, la milonga y otras músicas latinoamericanas. Guitarras, bandoneón, clarinete, arreglos vocales y mucha percusión: sin perder la frescura en cada canción, lo convierten en un grupo original, que se disfruta mucho en vivo.