Castraciones: “Acá hay armonía con el municipio y las entidades” dijo “Ticho” Groenenberg

El titular del Círculo de Médicos Veterinarios de Tres Arroyos, Enrique Groenenberg, en los estudios de LU 24 opinó sobre el comunicado emitido por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires respecto a las castraciones masivas y la problemática que se genera con la intervención de entidades no veterinarias.

“En Tres Arroyos tenemos una armonía muy interesante con la Municipalidad, con Bromatología y con las personas que trabajan mucho y a diario para que esto siga funcionando; fue una decisión política del intendente Sánchez cuando lanzó el programa de castraciones, y actualmente se realizan unas cien mensuales”, manifestó.

“Nosotros trabajamos codo a codo, y lo que denuncia el Colegio de Veterinarios en Tres Arroyos no ocurre; lamentablemente cuando hay intereses políticos a lo que es la parte profesional intervienen ciertos jugadores con quienes no son veterinarios; hubo casos de intervenciones en un Jardín de Infantes – ejemplificó - con los riesgos que ello conlleva, y cuando no se toman los recaudos de castraciones estamos en un problema, ya que al hacerlo en esos lugares se puede transmitir las enfermedades producidas por la zoonosis”, advirtió.

“Cuando se entra en esa problemática cuando los grupos que trabajan con las mascotas empiezan con estos problemas, se lanza el comunicado recordando que la intervención tiene que ser a cargo de un profesional veterinario”, dijo.

“El perro debe estar encerrado dentro de los límites de la casa”

Sobre la tenencia responsable dijo que “no solo es darle agua y comida en las veredas al perro callejero, porque el animal no tiene que estar en la calle, tiene que estar encerrado dentro de los límites de la casa, y debe salir con su amo, con la correa, no puede andar suelto porque puede atropellarlo un auto u ocasionar un accidente”, expresó.

“Es una situación para nada agradable la que se plantea – dijo - porque uno tiene que ir a hablar con el dueño del perro y este dice que no hace nada, pero cuando el dueño se va el perro lo ladra o lo muerde”, finalizó.

