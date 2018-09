Cayó en Mar del Plata y con un kilo de cocaína un sospechoso del robo a la fiscal Vizzolini

Un hombre de 38 años que era buscado por el robo en la modalidad que cobró repercusión pública como “techeros”, perpetrado en la vivienda de la fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, doctora Marina Vizzolini, cayó en Mar del Plata con más de un kilo de cocaína.

La captura se efectuó el viernes último por tarde en proximidades de la escuela de sus hijos, mientras que en la madrugada de este sábado fue detenida su ex pareja por intentar ocultar pruebas antes del allanamiento a su casa.

El operativo fue coordinado por la fiscalía de Estupefacientes a cargo de Leandro Favaro después de que personal policial interceptara a Luis Mariano Periz sin sospechar que tenía cocaína dentro de su auto. Los policías intervinientes estaban abocados a rastrear a Periz por dos episodios penales pendientes que lo habían colocado en el estatus de “prófugo” y desconocían que, radicado en Mar del Plata, se dedicaba a la venta de cocaína.

La historia de Periz en la clandestinidad se inició a mediados del año 2016 cuando quedó acreditada su participación en un singular robo. El 13 de agosto dos personas entraron por los techos de la casa del arquitecto tresarroyense Ricardo Vis, y le sustrajeron algunos elementos.

Cuando la policía llegó al lugar notó asombrada que un patrullero escapaba y al interceptarlo se encontró una importante cantidad de dinero en su interior. La pareja de policías que viajaba en el móvil fue detenida, pero solo fue imputado el chofer, Walter Galván, mientras que la oficial que lo acompañaba resultó sobreseída.

Lo cierto es que la investigación determinó que los ladrones habrían trabajado en complicidad con el policía no solo en ese hecho, sino en otros tres incluido uno que tuvo como víctima a la fiscal Marina Vizzolini.

Las averiguaciones determinaron que Periz era uno de los autores del hecho y en el mes de octubre se libró su orden de captura.

En Mar del Plata

La policía de Tres Arroyos buscó a Periz sin éxito durante meses y en las semanas recientes logró localizarlo en Mar del Plata. Otros policías de esta ciudad se encargaron de aguardar la ocasión para detenerlo, la cual apareció en la tarde del viernes en la zona de Alberti y San Juan.

Periz circulaba en su automóvil Citroën C4 cuando fue interceptado. Dentro del vehículo la policía halló un bolso con dos trozos de cocaína y dinero en efectivo.

Tras la novedad se le dio aviso al fiscal Favaro y durante la noche se elaboraron los escritos para pedir dos allanamientos, uno en la casa de Periz, en Martínez de Hoz bis al 1600 y otro en un departamento de Falucho al 2100 donde residía su ex pareja de 36 años.

En la madrugada, ya con consigna policial en ambos domicilios, ocurrió un hecho que generó dudas en las autoridades judiciales. Según la policía, llegó la mujer a la casa de Martínez de Hoz bis y empezó a lanzar por la ventana objetos y pertenencias, algunas de ellas que podrían estar vinculadas a hechos delictivos.

La mujer fue aprehendida y en horas de la mañana se procedió al allanamiento de ambos domicilios. En la casa de Martínez de Hoz Bis 1 una máquina de contar billetes, 10 teléfonos celulares, un rollo de bolsas de nylon, llaves de la casa, marihuana en cogollos, 3 esculturas tipo estatuillas, dinero en efectivo por casi 45.000 pesos, 1 GPS y 5 Pen Drives.

En el departamento había 65.000 pesos, una balanza digital y otros objetos relacionados a la investigación.

Periz quedó detenido por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por las capturas que pesaban sobre él, mientras que su ex pareja identificada como Solange Mordeno (26) por robo en grado de tentativa.

El hombre contaba con numerosos antecedentes, la mayoría por robos calificados entre el año 2002 y el 2016.

