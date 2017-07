Celina Moris se despidió del Hospital Pirovano

Luego de 38 años trabajando en el Hospital Pirovano, Celina Moris, quién prestaba servicio de mucama en el nosocomio, se despidió de su lugar de trabajo siendo agasajada por sus compañeros “es un día muy emocionante, no esperaba esta sorpresa, me da mucha emoción. Me cuesta mucho dejar el Hospital, en el nací, fui mamá, abuela y bisabuela, he trabajado y me jubilo aquí, han pasado muchos compañeros. A este Hospital venía a vender diarios cuando tenía 6 años, me acuerdo de toda la gente que he visto en este trabajo” le dijo Moris a LU 24.

“Voy a seguir viniendo, dejo a mis dos hijas trabajando acá y es parte de mi vida el Hospital, es un cable a tierra para mi vida y por eso voy a seguir viniendo”, concluyó.