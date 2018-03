Celta aclaró que el corte de energía registrado correspondía a la distribuidora TRANSBA

Se registró esta mañana un corte de energía eléctrica ajeno a la CELTA, ya que el mismo dependía de TRANSBA, la distribuidora de la cooperativa local, por lo que el horario de normalización era incierto, al depender este del Centro Operativo de Ezeiza.

“Es la distribuidora que ofrece energía al servicio local. Hay parte del sistema de Celta que está siendo afectado indirectamente y no es atribuible a la propia Celta. Hasta que el centro operativo de Ezeiza no disponga la normalización de esa falla, no tenemos horario de reposición nosotros”, explicó Martín Di Rado, Jefe Técnico de la CELTA.

“Es una causa ajena a nosotros, por lo que no es corte programado, ni tenemos horarios de normalización”, indicó.