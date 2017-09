CELTA: Ambrosius advirtió que hay demoras en el pago de obras de más de 1 año

Nicolás Ambrosius, presidente del Consejo de Administración de CELTA, dialogó con LU 24 y aseguró que hay demoras muy importantes, de hasta 1 año y medio, en la percepción de pagos, por parte de la Cooperativa, por las obras que está realizando en distintos lugares. También se refirió a la facturación del servicio energético, entre otros temas.

Tras acercarse al Palacio Municipal para entrevistarse con el intendente, lo que finalmente se postergó, Ambrosius aseguró que “siempre tenemos, entre la Cooperativa y el Municipio, cuestiones en común, vinculadas normalmente a obras para el distrito de Tres Arroyos. En nuestro caso, hemos tenido dificultades para cobrar por nuestra participación ejecutando obras en distintos lugares, pero somos optimistas porque tenemos todo en regla y siempre hemos sido transparentes, por eso siempre le hemos ido informando al intendente todo con la documentación pertinente”.

Con las remesas que se fueron recibiendo, indicó Ambrosius, CELTA fue adquiriendo materiales para poder realizar los trabajos, “porque de esta manera se minimiza el riesgo de no poder terminar la obra por el encarecimiento de los materiales”. Pero lo cierto es que, según admitió el titular de la Cooperativa, “por algunas obras hace un año y medio que no cobramos nada, y es muy complicado poder terminarlas. Estamos hablando de obras que se ejecutaron por medio de los planes Más Cerca, en distritos como San Cayetano y Tres Arroyos, que son las más atrasadas en cuanto a los pagos de la Provincia. Pero de todos modos hemos asumido que hay que terminarlas, aunque siendo franco, es muy difícil”.

Ambrosius destacó las gestiones de los intendentes de Tres Arroyos y San Cayetano para destrabar la situación. “Han hecho surcos en la ruta 3. Y si bien es cierto que hay situaciones que se complican cuando cambia un gobierno, llega un momento en que hay que accionar, que hay que pagar, porque así es muy difícil seguir”, describió.

Ejecutadas en altos porcentajes

Ambrosius aseguró que, si bien es variable el grado de ejecución, muchas de las obras por las que no cobran ya están avanzadas. “La troncal a De la Garma está casi terminada; en Tres Arroyos el anillado tiene distintos porcentajes de concreción, tenemos subestaciones sin soterrar todavía. Otra es la doble terna a San Francisco de Bellocq, que ya está funcionando. Pero con inyecciones de fondos, lo que hay que terminar avanza muy rápido. Hay que gestionar, somos conscientes de que quejándonos no logramos nada”, sostuvo.

Tarifas

Respecto al incremento autorizado por la Provincia para la luz, Ambrosius admitió que la gente “lo está sufriendo. Pero hubo muchos años en los que la energía no aumentó (luz, gas y demás) y eso generó grandes desfasajes, pero no solamente para los prestadores, sino también para los sectores de menores recursos, que son los que se calefaccionan con leña o con garrafas, porque esto sí siguió aumentando”. Tras analizar la situación del sector energético, el titular de CELTA criticó la política energética que llevó a esta contingencia, y especialmente al hecho de que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires pagan por la luz cifras irrisorias.

En este sentido, admitió que “con la factura que llegó ahora, el aumento es de alrededor del 60%. Y el revuelo es grande. Nosotros estamos absolutamente abocados a atender y contener a la gente, porque esa es nuestra función como cooperativa y lo que la distingue de una empresa privada. No se puede pretender que te regalen la luz, pero siempre le buscamos la vuelta para darle una mano a la gente”.

Al mismo tiempo destacó la depuración y la reorganización de la tarifa social, que hoy alcanza a unos 3000 usuarios. “Los residenciales son los más contemplados, porque tienen esa tarifa cuando les corresponde, premios si consumen menos…Pero los pequeños comercios y las industrias están realmente complicados. Porque hoy, por razones de política comercial, un almacenero hoy se ve obligado a tener más heladeras, exhibidores, todas cosas que implican un mayor consumo eléctrico”, sostuvo Ambrosius.

Finalmente, abogó por el crecimiento de las energías renovables, y anticipó que “he estado charlando con el intendente, porque esta es una nueva etapa que se viene para la Argentina y es muy importante. Ya es ley a nivel nacional pero se reglamentará a nivel provincial el contrato entre privados, que posibilita que en tu empresa o en tu casa puedas generar energías renovables y vendérselas a los distribuidores de la red. Esto es muy interesante, porque con el aumento que ha tenido la energía, hay que empezar a pensar en que cada uno se genere su propia energía para atemperarlo, especialmente porque la tecnología para hacerlo se ha ido abaratando”, finalizó.