CELTA cierra el año con buenas expectativas por las energías renovables

Nicolás Ambrosius, presidente del Consejo de Administración de CELTA, dijo a LU 24 respecto al cierre del año de la Cooperativa, que “a pesar de todo cerramos un buen año, que inicialmente estuvo marcado por la incertidumbre del usuario para saber cuánto iba a pagar en la factura de energía, y fue muy difícil de explicar, ya que son directivas que vienen de Provincia y Nación y uno es mensajero de las decisiones que se toman, lo que generó un gran problema”.

Mayor esfuerzo ante eventos atmosféricos

“Lo que rescato es que este año se notó con más fuerza el servicio que la Cooperativa presta en la distribución de energía, la solidez y la confiabilidad que tiene el sistema eléctrico en el distrito de Tres Arroyos, en situaciones complicadas como a mediados de este mes en que tuvimos varios días de vientos huracanados, con muchísima temperatura, lo que hace que lleguen a puntos límites los transformadores, y creo que eso valoró el asociado en su barrio, más allá de lo que tiene que pagar, y que la luz si se corta, lo importante es que vuelva rápido, y que no haya que sufrir, como vemos por televisión, cortes prolongados, y creo que eso ha morigerado la bronca de la gente de tener que pagar más”, agregó.



Habrá nuevos aumentos tras las audiencias públicas

Respecto a los nuevos incrementos que se producirán en el costo de la energía, afirmó: “veo que la energía va a seguir aumentando, la semana pasada tuvimos dos audiencias públicas el 21 en Olavarría y el 22 en La Plata donde el estado provincial explicó las razones por las cuales la energía tenía que aumentar, y creo que no se le dieron trascendencia a las audiencias como sucedió seis meses atrás, lo que hay que preguntar es que si va a haber inflación, los costos acompañen a estos aumentos, me refiero al salario ya que el mismo se quedó porque se previó una inflación de un 25 o 30 que es lo que aumentaron en las paritarias los salarios y después tuvimos una inflación del 40”.

“Quiero marcar la diferencia del trabajo que realiza nuestro personal”

“La CELTA aumenta al igual que el resto de la Provincia, pero se diferencia por el servicio que brinda, con personal tratando de resolver los problemas, ya que en otros lugares cuando hay viento o lluvia se suspende el trabajo y “hasta que no aclara” no se realizan tareas, por lo que quiero marcar la diferencia entre nuestro personal que no se le ha hecho fácil explicar a las personas que han ido con alguna queja”, resaltó.

El proyecto de energía renovable: Una enorme satisfacción

Ambrosius se refirió luego a los plazos en los que deberá girar la construcción del parque eólico en Reta, e indicó que “en el momento en que es adjudicado el proyecto, corre un tiempo de 120 días hábiles para terminar de armar el proyecto en detalle, con los bancos que comprometieron el financiamiento ya lo concreten, se avance con la ingeniería de detalle para ajustar costos y tiempos de ejecución y luego el Estado llama a través de CAMESA a firmar el contrato de venta de energía, y ahí arranca el período de ejecución de obra que en el caso de Reta son 465 días, salvo los días que se deben descontar por inclemencias climáticas”.

“Pienso a corto mediano y largo plazo; a corto porque dará trabajo a mucha gente, a mediano plazo poder abastecer a las cooperativas de la región, y luego porque todas las empresas deberán comprar energía renovable en un 20 por ciento, porque es obligatorio por ley”, concluyó.