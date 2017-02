CELTA convocará a Asamblea para considerar bajar o no la cuota capital

El viernes 3 de marzo, a las 19:00 y en la Biblioteca Sarmiento, CELTA realizará una Asamblea de Asociados en la que se considerará bajar la cuota capital.

El titular del Consejo de Administración, Nicolás Ambrosius, dijo a LU 24 que “es una decisión soberana de la Asamblea ya que el Consejo puede proponer una modificación pero quienes definen son ellos, por lo cual los hemos convocado para el viernes 3 de marzo, donde van a tratar de exponer la situación en la que nos encontramos y cuáles son las alternativas que manejamos para acceder a la cuota de capitalización”.

“Hoy la comunidad en general y en Tres Arroyos en particular está viviendo momentos difíciles y fundamentalmente las industrias y comercios se ven perjudicados por los aumentos de energía, en luz, gas y la retracción de las ventas, esto no lo puede negar nadie, por ello la Cooperativa evalúa atento a esta situación hacer un gesto como éste”, relató.

“Tenemos que pensar también que la cuota de capitalización que dio para mucha polémica sobre todo el año pasado, y es respetable que más allá que uno pueda coincidir o no, se pueda decir lo que parece adecuado, pero quiero rescatar una sola cuestión; en aquellas cooperativas en las que no existe la cuota capital cuando hay un evento climático con vientos como ha pasado en Mar del Plata o La Plata, los usuarios están sin luz hace días porque no ha habido inversión”, sostuvo.

Agregó Ambrosius que “Tres Arroyos no ha tenido ese problema, más allá de cuestiones que son ajenas a los cortes de Transba, donde hay que cumplir con protocolos, pero nuestra gente, ya sea lloviendo o cuando caen “barretas de punta” está arriba de las escaleras para que el servicio vuelva, y sumado a esto, la cuota de capitalización permite que ante estos eventos no haya daños que no se puedan reparar inmediatamente; es importante recalcar esto, porque se refleja en eso la cuota capital; no hay luz más cara que la luz cuando no está”.

Respecto al porcentaje que podría quitarse de la cuota capital, dijo que “estamos evaluando y somos muy cuidadosos a la hora de analizar porque se está dando una situación con el desfasaje entre los aumentos de Nación y Provincia, porque la Cooperativa pagó caro y cobro barato, ya que hay saltos en febrero y marzo, con un aumento de un treinta por ciento y luego un quince por ciento ,y eso para recuperarlo en los asociados tenemos que esperar el cuadro tarifario de la Provincia que no ha salido ni sabemos cuándo va a salir, por lo que ya hemos tenido un desfasaje financiero, un quebranto o una plata que no se puede pagar, porque este sistema que tenemos hoy tiene ese problema, está desfasada la Nación con la Provincia, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de evaluar”.

Como adelanto dijo que “se hará ante la Asamblea un planteo de distintos escenarios y en base a eso vamos a hacer una sugerencia, y serán los señores delegados los soberanos, los que van a decidir sobre qué camino tomar”

“Sabemos que el bolsillo esta flaco hoy y tenemos que ser cuidadoso con todos los gastos y hay que tener cuidado también en cómo se manejan las cosas”, concluyó.