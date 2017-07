CELTA recibió a integrantes de la Cooperativa Eléctrica y Anexos de Río Colorado Limitada

Se encuentran en la ciudad integrantes de la Cooperativa Eléctrica y Anexos de Río Colorado Limitada, quienes buscan interiorizarse sobre el Sistema de Gestión de Calidad de CELTA, certificado bajo las Normas SO 9001:2008.

Martín Di Rado, segundo Jefe Técnico de la entidad local, dijo que la visita “fue coordinada hace unos seis meses, y cabe destacar que la cooperativa adquiere los postes que fabricamos en nuestra fábrica, es decir que son clientes, pero en esta oportunidad vinieron para informarse sobre el sistema de gestión que emplea CELTA bajo normas ISO, la seguridad en la vía pública que les exige el organismo de control, por lo que esta gente vino a ver, a copiar a ver qué tomar y que no respecto a gestionar el sistema de seguridad en la vía pública, con el servicio de distribución energía eléctrica, el mantenimiento del alumbrado público, la ejecución de las obras civiles y el mantenimiento preventivo de nuestras instalaciones”.

Di Rado refirió que la CELTA está certificada por las normas ISO “desde el año 2008, cuando hicimos nuestras primeras horas de vuelo y viajamos a Salto, Colón y Chacabuco; en realidad todo el mercado eléctrico argentino y más el cooperativismo tiene las mismas realidades que es desde la gestión de los recursos hasta poder lograr un sistema totalmente maduro para decir que estamos consolidados y lo que hacemos está bien; el organismo de control es exige aplicar esa condición de seguridad y un ente tercero que sería en este caso Bureau Veritas que viene una vez por año y certifica que todo lo que nosotros planificamos durante el año se cumpla de acuerdo a las normas ISO”.

Sergio Prieto, gerente de la cooperativa de Río Colorado, sostuvo a su vez que “vinimos con la idea de conocer y aprender un poco el tema de la ISO 9000; si bien hay cosas que se hacen en forma cotidiana y en ciertas condiciones, pero no garantizado por lo que son las ISO 9000, nos tomamos el día para venir a visitarlos y agradecer un poco a toda la gente que nos ha mostrado la CELTA, y nos ha dado el apoyo para que nosotros conozcamos un poco más esto y que tomemos alguna definición al respecto”.

Respecto a cómo se encuentran en el día a día de trabajo, Prieto sostuvo que “la Cooperativa está como las de todo el país; tenemos nuestros problemas, un poco mejor o peor dependiendo de la situación social que vive cada zona, y la realidad del sector de ustedes, que es el agropecuario, con las decisiones políticas de hace unos años está mejor, pero nosotros tenemos otra realidad que no es que la Cooperativa funcione bien sino que depende del entorno, pero de todos modos tratamos de priorizar el servicio para el usuario”.

Consultado sobre el incremento tarifario, Sergio Prieto opinó que “la tarifa es la vedette de los últimos años pero siempre tenes que mantener el equilibrio de lo que es tarifa por necesidad y la gente pueda pagar; a veces se mira desde ese aspecto porque es cooperativa y una empresa privada no lo tiene en cuenta, por lo que tratamos de rozarnos y conocernos para poder copiar alguna solución”.

“La nuestra es una cooperativa de 7000 usuarios, unas cinco veces menor a CELTA, y se invierte permanentemente, ya que es el punto en las cooperativas para pensar en crecer; si yo quito inversiones funciono menos, pero si se cortan a futuro se va a sentir, va a empezar en la caída de calidad del servicio y el usuario pasa facturas, o sea que las inversiones siempre hay que seguir haciéndolas pero hay que tener la plata para poder hacerlas”, concluyó.

En tanto, el ingeniero Manuel del Franco, quien acompaña a Prieto en esta visita, dijo “estoy inclinado a la parte operativa de servicio y producto técnico en la calidad de servicio; me enfoqué en lo que es Normas ISO para poder gestionar la papelería y ahora saldremos a campo para ver lo que es la condición de seguridad, para sacar lo mejor que tiene esto para poder cumplir con la implementación, ya que es un beneficio genérico para toda la población trabajar con seguridad; nosotros en los casos de servicios, tenemos incidentes por culpa de terceros, de vehículos que chocan estructuras o partes de la Cooperativa y es una complicación en el sector de chacras, lo cual trae aparejado problemas, nuestra zona es una zona de viento, tenemos cortinas forestales pero los vientos superan los cien kilómetros por hora, es una mezcla un poco complicada, pero fuera de eso, tenemos reclamos como cualquier otra distribuidora, y seguimos trabajando para tratar de minimizar la cantidad de reclamos, y la única forma es mediante inversión”.