Cena, baile y show al compás del 2×4 en el Club Español

El próximo viernes 9 de junio se realizará, en marco al “Encuentro de Tango en el Club Español de Tres Arroyos”, una cena con milonga y artistas invitados.

Inés Rossetti y Darío Vartolo de la ciudad de Buenos Aires vendrán a deleitarnos con su danza y posteriormente durante los días sábados 10 y domingo 11, estarán brindando seminarios para todo público de tango y milonga para todos los niveles en dicha institución.

Dicho evento, organizado por Pasión de Arrabal a cargo de Karina Yánez, pretende difundir el tango en toda su expresión cultural en la ciudad, así como fomentar un productivo encuentro con otras localidades nutriendo nuestra danza y transmitiendo “la pasión” que de él se desprende.

Se reservan entradas para la cena del viernes 22 hs. con la participación además, de Carlos Martínez, Micaela Viñuela y Jorge Herrera a un costo de $200 (no incluye bebida).

Las entradas para la milonga a partir de las 24 hs. podrán adquirirse en la entrada a $50.

Los seminarios se dictarán durante los dos días –sábado y domingo- de 14 a 18 hs. en H. Irigoyen 468. Para consultas y reservas comunicarse al cel. (02983) 15412723.

Sobre los invitados

Inés cuenta con una Licenciatura en la carrera de Folklore y Tango de la UNA. Bailó para la compañía de tango del IUNA entre el 2009 y el 2013, y de forma independiente desde hace 15 años, con clases y exhibiciones en diferentes milongas de la ciudad de Buenos Aires, como Zona Tango, Dos Orillas, La Milonguita, La Viruta, Salón Canning, entre otras. Así como en diferentes países: de gira por Europa (Barcelona, Enger, Silkeborg, Copenhague, Paris, Leven, etc.) y de gira por Oceanía (Nelson, Dunedin, Christchurch, Brisbane, etc.); logrado por su formación en tango-danza con maestros como Rodolfo Dinzel, Cecilia García, Horacio Godoy, Leonardo Cuello y Mariangeles Caamaño. Y su formación en danza contemporánea, teatro físico, canto, preparación física global, estiramiento y ballet.

Darío es estudiante en la UNA, en la carrera Licenciatura en Folklore y Tango. Integró la Compañía de Tango de la UNA entre los años 2012 y 2015, estuvo a cargo de talleres de tango para la Dirección de Cultura de la Costa entre los años 2002 y 2006, integró el Ballet Internacional de la Costa entre los años 2000 y 2004, y se formó con maestros como Leonardo Cuello, Osvaldo Uez, Manuel Ortiz, Mario Morales y Jesús Velázquez entre otros. También formado en folklore, teatro y danza contemporánea. Actualmente trabajan junto a Inés en proyectos pedagógicos en escuelas secundarias, así como también encuentros tangueros en distintas localidades.