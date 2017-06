Ceres Tolvas Presenta nuevo servicio de “Herramientas Financieras, coberturas y arbitrajes”

Con el inicio de una nueva campaña de siembra fina, se abren nuevas expectativas a los productores, Juan Calvento explica que “el productor en estos momentos está preocupado por terminar de cosechar la soja y comenzar con el maíz, en la medida que terminen con estas labores va a crecer el interés por condiciones de insumos, sí podemos decir que hay mucha consulta por semilla de trigo y cebada”.

“Hoy día nuestra empresa está ofreciendo semilla de trigo de Nidera y BioCeres, en lo que respecta a agroquímicos comenzamos con la campaña de curasemillas con el lanzamiento comercial de Sistiva como producto estrella de Basf para tratamiento de trigo y cebada, y precampaña de fungicidas con Orquesta, el fungicida de los más utilizados en cebada”, detalló.

Al momento de hablar expectativas de la próxima campaña de trigo y cebada, Horacio García destacó “lo que se ve en este inicio de siembra de fina, es que será mayor la superficie, en trigo, entre un 6 y 7% respecto del año anterior, y el área de cebada - por estimaciones propias- tendrá un aumento importante de superficie. En lo que respecta a la zona de Tandil, netamente triguera, se verá un aumento importante en la superficie sembrada”.

También explicó que “las condiciones del suelo para la siembra se ven más complicadas en algunas zonas con las últimas lluvias, en tanto mejoren las condiciones el productor va a comenzar a sembrar. El año pasado hubo también una expectativa de aumento del área de siembra que no se pudo concretar y esto se debió a la falta de semilla, principalmente en trigo, para este año no vislumbran problemas de este tipo”.

En tanto que Juan Calvento contó que “el espectro de semillas de trigo que estamos ofreciendo va de materiales de alto potencial de rendimiento a otros de calidad panadera, por lo que contamos con gran variedad de productos para cubrir los requerimientos del productor”.

Nuevos servicios de la empresa

Horacio García, destacó que “Ceres Tolvas ha impulsado últimamente lo que es el asesoramiento en el arbitraje de precios en el mercado de futuros y opciones y la utilización de herramientas financieras para poder complementar la producción de cereales, este último es un nuevo servicio al cliente. Estamos dando charlas a los productores sobre posiciones de mercado, hacia donde va, y de qué manera arbitrar valores. Es muy interesante este nuevo servicio donde explicamos varias herramientas que son de suma utilidad a la hora de tomar decisiones”.

“Tratamos que las cosas no dependan de la suerte sino que sea de tomar decisiones correctas en base a la información disponible. Algunas herramientas existen hace mucho tiempo, pero no tienen el desarrollo que debiera, por lo cual, creemos que debemos acercar más y mejor información a nuestros clientes para que la toma decisiones cuente con un panorama lo más completo posible”.

Juan Calvento, contó que “muchas veces no se usan por desconocimiento de su funcionamiento, y porque el productor se siente más proclive a temas productivos, el día a día de la producción”, y continuó explicando “hoy día es una necesidad quitar variabilidad a los precios para que el negocio sea sustentable y en eso es lo que tratamos de hacer hincapié con este nuevo tipo de servicio”.

En tanto que García aportó que “Creemos que el productor va tomando en cuenta que es algo necesario, lo que hacemos en definitiva es darle asesoramiento profesional y soporte administrativo. Nosotros informamos día a día como están los mercados y cómo están al momento las posiciones tomadas. A este servicio, le agregamos la parte financiera. Tenemos muy buenas herramientas financieras para ofrecer, tradicionales y no tradicionales, para financiar planes de siembra y maquinarias, haciendo de vínculo entre proveedores, bancos, SGR´s y mercado de capitales. Actualmente poseemos diferentes convenios vigentes con distintas entidades financieras y SGR´s para trasladar la mejor alternativa financiera del mercado a nuestros productores. ”

Y deslizo “Hay que tener en cuenta que una mala financiación o una mala cobertura, terminan opacando una buena producción”.

Nivel de precios actual y futuro

Para finalizar la charla hablaron sobre los niveles de precios de los cereales e indicaron “vemos que los valores se sostuvieron en el tiempo, tal es el caso del maíz, en Argentina están por encima de los valores internacionales, es decir el mercado está más gobernado por demanda que por oferta, porque con golpes de sobreoferta de los últimos años, el mercado siguió respondiendo con precios estables. El mercado de la soja es algo similar, este año en EEUU se sembró mucho más, con lo que debería tener valores que se sintieran a la baja y no es tan así, de nuevo pareciera que los mercados están traccionados más por la demanda que por la oferta”.

Concluyeron que “se podría esperar algún valor mayor a los corrientes, en nuestro país no estamos por debajo de ninguno, salvo en el caso de la soja que tenemos presión arancelaria. El caso de los costos de insumos podemos decir que la relación insumo / producto es una de las más bajas de la historia, es decir que con menos cantidad de granos se pueden comprar más insumos, por eso comentamos a nuestros clientes que es momento de pensar en fijar valores para estas relaciones, este es el caso del tipo de asesoramiento que intentamos ofrecer al productor”.

Fuente y Foto: ABC HOY