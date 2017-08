César Goizueta habló del presente basquetbolístico de Máximo Fjellerup

El reconocido dirigente de Argentino Junior, César Goizueta, habló de la actualidad deportiva del joven basquetbolista tresarroyense, Máximo Fjellerup. Recordamos que Fjellerup inició su camino en el básquet en Argentino Junior, lugar en donde se mantuvo jugando hasta los 16 años, momento en el que emigró a Bahía Basket e hizo su debut en la Liga Nacional. Goizueta recordó un poco los inicios de Fjellerup y analizó su presente con la reciente convocatoria a la Selección Nacional “yo no soy de sacar fotos ni tener mucha documentación de las cosas que hago, pero como tengo mucha memoria me acuerdo lo que era Argentino Junior cuando llegamos nosotros y treinta años después que un pibe como Máximo esté jugando en el seleccionado mayor de básquet de Argentina nos pone muy contentos”.

“Quien trajo a Maxi a jugar fue Fermín (Thygesen), me acuerdo que él arrancó atajando en Huracán y ahora vemos lo que ha logrado. El aún sigue creciendo deportivamente, no deja de darnos sorpresas, lo del Juego de las Estrellas, ahora que haya quedado en la Selección, él juega como si estuviera entrenando en Argentino Junior” dijo Goizueta, al tiempo que agregó que “Maxi ha madurado mucho, tiene mucha disciplina y dedicación, ojalá podamos disfrutar de él por muchos años en este nivel”.