César Trujillo volvió a jugar al rugby en su querido Cazadores

César Trujillo volvió a jugar al rugby semanas atrás para Cazadores, luego de haber sido Director Técnico del equipo hace algunos años, un verdadero reconocimiento al esfuerzo y una muestra de las vueltas de la vida. Trujillo dialogó con LU 24 e hizo un breve repaso de lo que fue su vuelta a las canchas: “Ascendimos en 2011, yo estaba como técnico y jugador, los años pasaron y estamos de vuelta en Cazadores, tratando de aportar lo que uno pueda, estamos otra vez en casa. Contra Santa Rosa me tocó volver, jugué mis primeros minutos en muchos años y fue una satisfacción muy grande”, sostuvo, al tiempo que agregó que “siempre trato de sumar de la línea de cal para adentro, hoy me toca tener a un director técnico que en 2011 yo lo tenía como jugador, está bueno eso porque hablamos en los mismos términos y nos entendemos”.

“Hemos hecho un gran sacrificio para que Cazadores sea lo que es hoy,esperamos seguir creciendo como institución y deportivamente, mientras que podamos sumar del lado de adentro de la cancha lo vamos a seguir haciendo, seguramente le día de mañana cuando decida no jugar más seguiremos sumando de afuera”, concluyó.