CGT: Exigen al Supermercado Planeta actitud responsable con las 22 familias que dejaron en la calle

La CGT regional Tres Arroyos realizó un comunicado donde expresan su preocupación por las medidas adoptadas en relación a los trabajadores por el gobierno de Cambiemos.

En tanto a nivel local exigen a la conducción de Supermercado Planeta que tengan una actitud responsable con las 22 familias que quedaron en la calle.

El comunicado completo

Las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional en materia de relación con los trabajadores, de manera individual o colectiva, no dejan de sorprendernos a diario.

El dictado del Decreto 702/2018 que bajo la pátina de incrementar el monto de las asignaciones familiares produce un ajuste inhumano sobre los sectores más desprotegidos del campo laboral, es un claro ejemplo de ello.

Al incrementar el piso mínimo de remuneración, así como disminuir el tope máximo –individual o del grupo familiar- para hacerse acreedor al beneficio, muestra a las claras uno de los aspectos del ajuste mencionado.

Asimismo, el eliminar los coeficientes zonales, que representan para los trabajadores montos diferenciales de asignaciones familiares por prestar servicios en lugares inhóspitos o con climas francamente adversos, indica el grado de deshumanización de la medida al recortar en el orden del 50% el ingreso de los trabajadores de dichas zonas desfavorables. Máxime aún que dichos montos –abonados de manera directa por el Estado al beneficiario- son en la práctica el único dinero en efectivo que manejan los trabajadores afectados.

La suspensión por 30 días de la medida, en vez de su derogación lisa y llana, no modifica la situación de los casi 500.000 menores afectados; por el contrario. Los sume en la incertidumbre de saber que en dos semanas su suerte está echada.

Para colmo, en este derrotero de desaciertos en el manejo de las relaciones colectivas, vemos con asombro que el Ministerio de Trabajo de la Nación aplica multas confiscatorias a entidades hermanas como el Sindicato de Camioneros o el SUTEBA, que lejos de haber violado la conciliación obligatoria oportunamente dictada en los conflictos mantenidos como argumenta la carta laboral, solamente hicieron uso del derecho constitucional a reunirse en asamblea –en el primero de los casos- mientras que en el segundo acataron la decisión de su entidad de grado superior (CTERA) que no había sido cuestionada por la autoridad de aplicación.

Para ello, dado el cúmulo de desaciertos evidenciados, los que contribuyen un verdadero ataque a los trabajadores y sus entidades representativas, es que exhortamos al gobierno nacional a deponer su actitud y comenzar a escuchar el reclamo de nuestros representados poniendo en marcha políticas económicas inclusivas –que beneficien a la mayoría de la población- y deje de lado el capitalismo de amigos que beneficia únicamente a los sectores concentrados de la producción primaria y la especulación financiera.

Por último, y en una suerte de sálvese quien pueda, vemos con preocupación cómo en el ámbito local empresarios aprovechan el momento de desconcierto para cerrar sus empresas dejando a 22 familias en la calle. La actitud asumida por la conducción de Supermercado Planeta poco tiene de responsable en estos tiempos aciagos. Dejar a sus trabajadores a su suerte adeudándoles más de tres meses de remuneraciones y dilatando negociaciones, pone en relieve el nivel empresarial que representan. Solo nos queda como representantes de los trabajadores exigir a la patronal una actitud responsable a fin de que el impacto que su decisión conlleva tenga el menor efecto posible.