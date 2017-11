“Chani” Sapag aseguró que el vecinalismo hará una elección diferente en el 2019

La Diputada Provincial en Neuquén y diputada nacional electa por el Movimiento Popular Neuquino, Alma “Chani” Sapag, consideró que en el 2019 el vecinalismo tendrá una elección diferente, “porque es un partido que ha demostrado una fortaleza tremenda” y aseguró que vé en Cambiemos “que todo es hipotético”.

Así lo indicó esta mañana, al realizar un análisis de lo acontecido a nivel local en las últimas elecciones y agregó: “la gente en elecciones como estas ve más lo nacional. Es muy difícil para el vecinalismo estar en la pantalla permanentemente con la propaganda y en los programas más importantes del país, y los partidos locales lo sufren a esto. Creo que el vecinalismo sufrió el anti esto o soy del otro y es difícil de superar eso y creo que es bueno reflexionar, porque en dos años el vecinalismo tendrá una elección totalmente diferente, porque es un partido que ha demostrado una fortaleza tremenda y que no crean que será una igual elección. Esta es una circunstancia que se dio y provocó esto”, advirtió.

Consideró también respecto a lo acontecido en las últimas elecciones, a nivel nacional que “a esta especie de tsunami, estamos acostumbrados los argentinos. Son cosas que suceden dentro del escenario político del país, y siempre digo que lo peor que no le puede pasar a uno es que crea que domina la mundo por una elección así, sino que todo lo contrario; son obligaciones y debe honrar a la ciudadanía con ese voto de confianza. Hay muchas obligaciones, pasaron dos años y espero que se cumpla con las expectativas. Veo en Cambiemos que todo es hipotético. La felicidad es hacia adelante y no veo hechos concretos. Espero que empiecen las realizaciones de una vez por todas”.

En este sentido, mencionó que en Neuquén “fue muy complejo salir de la grieta, fue muy complicado. Salimos airosos de las PASO, pero salimos segundos en la general, salimos muy cerquita fue una campaña muy intensa y nos costó la vida porque no tenemos la propaganda política”, expresó.

A su vez, fue crítica con el partido local y remarcó que le preocupan las inquietudes de siempre, “pasaron los años y uno ve que Tres Arroyos da para más. Faltan políticas que lo desarrollen más, no solo en materia de producción, sino también lo que hace al turismo y a la industria. En la playa de Orense por ejemplo, cuando uno habla de turismo y desarrollo, la obligación del Estado es la de infraestructura, para facilitarle al privado y Orense no tiene cloacas, no tiene agua corriente o seguimos con los mismos problemas de la Costanera de Claromecó”.