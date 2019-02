“Chani” Sapag sobre recorte de subsidios a petroleras: “Vaca Muerta no tiene posibilidad de ir para atrás”

Ante el conflicto que se generó entre el Gobierno y las empresas petroleras por el recorte a los subsidios de la producción de gas, el secretario de Energía Gustavo Lopetegui se reunió esta tarde con las compañías del sector. La baja en los subsidios —originada en la aplicación de la Resolución 46— afectó especialmente a Tecpetrol, compañía del Grupo Techint, que amenazó con frenar inversiones en el yacimiento.

La reunión estuvo encabezada por Lopetegui y participaron directivos de empresas y Guillermo Pereyra, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Luego del encuentro, el dirigente gremial aseguró que las operadoras ratificaron que no habrá despido de trabajadores y que Tecpetrol liberará tres equipos de perforación para que trabajen otras empresas.

En contacto con LU 24, la diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino Alma “Chani” Sapag, se refirió al significado de Vaca Muerta para Neuquén y el país, y dijo que las diferencias del subsidio con el gas a las petroleras tienen una resolución –la 46- que debería respetarse.

“Lamentablemente no se le da la lectura que corresponde a la resolución, si no la que les conviene, así que con la gran decisión de Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, donde su postura es muy firme con respecto de sostener la palabra. Si en algo se caracteriza la provincia de Neuquén es en la seguridad jurídica, acá no cambiamos las reglas de juego. Este gobierno nacional, como también anteriores, cambian las reglas de juego de acuerdo a los vaivenes económicos que lamentablemente no le encuentran el rumbo”, expresó. Además mencionó que Vaca Muerta es algo que recién empieza, “no se pueden cambiar las reglas de juego permanentemente”.

Aclaró que los subsidios los debe pagar el gobierno nacional y la provincia es la dueña de los yacimientos. El subsidio es para que haya nuevas exploraciones. "Vaca Muerta para poder tener muchos mejores ingresos tiene que explorar nuevas áreas, a nosotros lamentablemente se nos ha quitado la posibilidad de explorar, son áreas que las tiene casi Petróleo de Neuquén para poder darlas y ver qué tan eficientes son esos yacimientos”, indicó y resaltó que “hay que invertir”.

La perspectiva que tiene de Vaca Muerta es que “es una realidad, no tiene posibilidad de ir para atrás, va para adelante. Lo que no tenemos de ninguna manera hacer es ponerle trabas. Hay empresas que pusieron millones de pesos, y las inversiones no se levantan de un día para el otro”, sostuvo Sapag.

Para finalizar dijo que “las reglas de juegos deben ser claras y se deben cumplir como corresponde porque nosotros no damos un paso atrás. En la reforma de la Constitución del 94 los yacimientos pasan a ser propiedad de las provincias. Nosotros no vamos a dar un solo paso atrás, si ellos no tienen capacidad para hacer de las inversiones, a nosotros los neuquinos y al Gobierno del Movimiento Popular Neuquino les sobra capacidad para hacerlo”.