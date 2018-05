Charla Sobre Celiaquía en la Biblioteca Meister

Silvana Perotti, referente de la Biblioteca “Luis Meister”, habló con LU 24 sobre la charla abierta a la comunidad sobre celiaquía, la que se programa en la entidad del barrio Villa del Parque, el sábado próximo a las 15:00.

Perotti dijo que tomaron contacto con integrantes de la filial local de la Asociación de Celiaquía Argentina, “luego que una nena que concurría al merendero sin saberlo nosotras padecía la enfermedad, y no sabíamos cómo manejarnos en materia de alimentación y contaminación de los alimentos, el cuchillo, la taza”.

“Una señora justo había ido a conocer el lugar, y propuso el contacto con los integrantes de la Asociación, por lo que se trata de informarnos sobre el tema y de otros hábitos que no teníamos por desconocimiento; nos ayudó mucho conocer sobre el tema, y ayuda a cómo manejarlo, ya que si el que padece la enfermedad y no lo dice no te das cuenta”, agregó.

“La celiaquía es una enfermedad que no respeta edades, por lo que la charla es gratuita y para todo público; tenemos abierta la inscripción en la Biblioteca, Córdoba 360, y pedimos que el sábado aquel que quiera y pueda colaborar lo haga acercando leche y galletitas libres de TACC, las que quedarán en el merendero” expresó.

Por mayor información, comunicarse al 427508.