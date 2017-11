Charla sobre los “Olivos del Mar” de Claromecó a estudiantes

Marcelo Ceferino Abraham (Pepo) brindó hoy una charla a alumnos de 5to. grado de la Escuela Nº 11 de Claromecó, sobre el proyecto "Olivos del Mar" que lleva adelante junto a Gustavo Saint Martín y Valeria Urrutia.

La gran preocupación por los incendios acaecidos en el 2000 y en el 2014, en donde gran cantidad de árboles se perdieron, llevaron a Pepo a pensar qué se podía hacer para recuperar la forestación. Después de mucho investigar, pensó en los olivares y el Ingeniero Agrónomo Leonardo Morales, que hoy en día es el asesor del emprendimiento, les dijo que el Vivero es totalmente apto para ello.

Las plantas son de esquejes provienen de plantas madres cuidadosamente seleccionadas de donde se extraen las brindillas que luego serán enraizadas en el Vivero Olivid, de la ciudad Pocito de San Juan, con las certificaciones de SENASA correspondientes.

La importancia de los olivares en la Estación Forestal, es que a futuro más allá del rédito económico que tengan los emprendedores, es que generarán mano de obra y existirá otro circuito turístico-cultural. Ellos tienen una concesión por 25 años, cuando la finalicen quedará todo para el próximo concesionario o para lo que decida el Municipio, pero considera que esto debería continuarse. En el 2016 se realizó la primera plantación, por estos días están realizando la segunda. Es una tarea ardua, hay una distancia que respetan de 3 metros entre filas y de 6 metros entre hileras, cada planta lleva su tutor y su protección para que las liebres no las quiebren al afilar sus dientes en ellas. Utilizan BASACOTE 6M que es un fertilizante que se va liberando durante 6 meses. La tarea es manual y planta por planta controlan para que no sufran el ataque de hormigas, las podan, entre otras muchas actividades inherentes al tema. No utilizan agroquímicos. Un árbol para que comience a dar frutos cosechables deberá tener 5 años y en esta primera etapa dará 8 kg. de aceitunas. Para realizar un aceite de oliva de calidad se necesitan 6 kg. Si bien al principio la ecuación parece desproporcionada, con el correr de los años aumenta significativamente la cantidad de kilos.

“Olivos del Mar” se dedicará únicamente a producir aceite de oliva de excelente calidad. Pepo les aclaró a los chicos que para que un aceite sea Extra Virgen, se debe prensar dentro de las 6 horas de cosechado.