Chavenses involucrados en un triple choque en la Ruta Provincial 74

Tres vehículos colisionaron en cadena y como consecuencia cuatro personas sufrieron heridas, una de ellas de consideración, ya que salió despedida del habitáculo debido al violento impacto. Se trata de una mujer identificada como Susana Abinzeta, quien viajaba junto a Oscar Roteño, de Adolfo Gonzales Chaves, en uno de los rodados involucrados en el siniestro.

El hecho sucedió alrededor de las 15 del sábado en el kilómetro 230 de la Ruta 74, a poca distancia del cruce Cuatro Esquinas. Una camioneta Ford Ranger, patente MPM 165, circulaba en sentido Tandil-Juárez cuando la visibilidad comenzó a reducirse producto de un incendio en la banquina. Por ese motivo aminoró la marcha, por lo cual un Chevrolet Classic, dominio NPO 475, color blanco, que iba detrás, no pudo evitar colisionar y, a su vez, un Ford Ka, patente HIC 187, que circulaba más atrás del Chevrolet, no alcanzó a frenar y también chocó.

La violencia del impacto provocó que Susana Abinzeta, quien viajaba como acompañante en el Chevrolet, saliera despedida del vehículo cuando fue chocado por el Ford Ka, lo cual le ocasionó múltiples lesiones.

La Ford Ranger era conducida por Roberto Tevez, de Tandil. En tanto, el Chevrolet era guiado por Oscar Roteño de Gonzales Chaves y manejaba el Ka Damián Toledo, oriundo de la localidad de La Plata.

El conductor de la camioneta Ford Ranger y su acompañante María Virginia Magnasco debieron ser trasladados al Hospital Ramón Santamarina, al igual que el conductor del Chevrolet y su acompañante Susana Abinzeta. Los ocupantes del Ford Ka no sufrieron heridas.

La causa: el incendio

Minutos antes de las 15, los Bomberos recibieron un llamado que alertaba de un incendio de banquina en la Ruta 74, entre los kilómetros 210 y 220. Cuando iban en camino, por radio les avisaron del accidente, por lo cual además de la autobomba, salió una unidad de rescate, que finalmente no fue necesaria porque no había ocupantes atrapados en ninguno de los tres habitáculos.

Los Bomberos entonces se abocaron a la tarea de apagar el incendio lo más rápido posible para evitar que ocurrieran más accidentes.

Los heridos

Susana Abinceta permanece internada en la guardia con una fractura de muñeca derecha, traumatismo cerrado de tórax, fractura costal y contusión pulmonar.

En tanto, los otros tres lesionados sufrieron politraumatismos y fueron dados de alta.

Trabajó en el lugar personal del destacamento de Seguridad Vial de Tandil, los Bomberos del cuartel central y tuvieron colaboración de personal de Barker.

