Chaves: 80 chicos inscriptos para la Juegoteca “Pido Gancho”

El programa de Juegotecas “Pido Gancho” ya funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC) frente al Parque Tantanakuy.

Quedó inaugurado ayer, con un acto de lanzamiento encabezado por la secretaria de Gobierno de Gonzales Chaves, Ana Ferrario, y la directora de Acción Social, Cristina Eliceche, quienes le dieron la bienvenida al subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de la Provincia, Facundo Sosa, y a la directora provincial de Programas y Promoción Comunitaria, Gladis Pestillo.

Además, estuvieron presentes el Asesor Legal, Leandro Arrachea, el integrante del Programa Cuidaniños, Luis Castro, la coordinadora provincial de Equipos de Calle, Luciana Hernández y el Operador, Ezequiel Gancedo. También participó Floreal Gramajo, coordinador de Servicios Zonal de Promoción y Protección de Niñez y Adolescencia.

Ferrario agradeció la presencia de las autoridades y retribuyó el gesto a la Provincia por dar cumplimiento a los derechos de los niños a través de estos programas.

“Nuestra intención es establecer los acuerdos que sean posibles para traer a nuestro comunidad estos programas y que los niños tengan una mejor calidad de vida, y empezar a tomar conciencia de lo importante que es respetar los derechos de los niños y jóvenes”, sintetizó Ferrario.

Agradeció también la tarea de la directora de Acción Social por el trabajo que realizó junto a su equipo de trabajo, y destacó al programa Envión en cada una de las actividades que realiza.

Por su parte, Eliceche comentó que el programa Centro de Día Juegotecas Barriales y Operadores de Calle también se llevarán a Juan E. Barra, Vázques y De la Garma a través de EP8 itinerante.

Detalló que el equipo que conforma este proyecto prevé espacios de juegos lúdicos al aire libre: juegos tradicionales, de coordinación y equilibrio, cooperativos, además de expresivos, cognitivos, dramáticos, simbólicos y de construcción.

“En este espacio, los chicos disfrutarán jugando: no es un jardín ni una guardería, es un espacio para imaginar, crear, aprender y explorar”, advirtió Eliceche.

También se le brinda “a la familia la posibilidad de asistir, participar de un taller, o que la misma lleve al niño y aprovechar de ese momento”, indicó y agregó que “apuntamos a rescatar lo lúdico, y fortalecer el lugar de privilegio que es la infancia”. Añadió que “ahora, sólo nos queda por comenzar este nuevo desafío con los 80 niños inscriptos”.

Por su parte, Facundo Sosa, expresó su agradecimiento al intendente Marcelo Santillán y a su equipo de gobierno por aceptar la propuesta y poner a los niños en un primer plano.

“Las juegotecas tienen dos planos: por un lado generamos un espacio para que los chicos jueguen y sacarlos de la calle, y así contribuir a una infancia sin violencia”, dijo.

“Tengo la convicción de que trabajando sobre la crianza y evitando la violencia estamos evitando gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad, para hacerla pacífica e inclusiva”, completó.

Operadores de calle

“El programa Operadores de Calle es el mejor programa que tiene la provincia y ya estamos en 40 municipios. Acá hay un elemento importante que es el acompañamiento y llegar antes que los problemas”, explicó.

Dijo “nos consta que el municipio de Gonzales Chaves invierte muchos recursos en cuestiones sociales y en la niñez particularmente, y no es algo que se vea en todos lados”.

Pestillo, por su parte, destacó el trabajo de Eliceche y del Grupo Envión, y subrayó que el programa tiene dos etapas: “Una de transferencia de recursos para que el municipio pueda armar equipos técnicos, y por otro lado la capacitación, por eso están aquí el equipo de Operadores de Calle”.

“Es muy importante la detección temprana de problemáticas a través del juego: lo lúdico es un elemento esencial, y con los operadores estaremos con aquellos chicos que están en una situación de vulnerabilidad”, destacó.

“El programa nos va a ayudar a que las dificultades que puedan existir no se profundicen, por eso aliento a los chicos del programa Envión que van a participar de Operadores de Calle”, concluyó.