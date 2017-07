Chaves: Anses informa sobre pagos para esta semana

ANSES Chaves informa el cronograma de pagos para la semana que inicia hoy, lunes 3 de julio.

Lunes 3: Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1.

Martes 4: Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 2 y 3.

Miércoles 5: Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 4 y 5. Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 0.

Jueves 6: Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 6 y 7. Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 1.

Viernes 7: Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 8 y 9. Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 2.

Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar.

Delegación ANSES Gonzales Chaves está ubicada en Juan Eliçagaray 353, y atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas. Teléfono: 48-2740.