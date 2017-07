Chaves: Auditan el estado de las viviendas del Tantanakuy

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Luis Arévalo, informó que dos auditores técnicos del Instituto de la Vivienda de la Provincia recorrieron las casas inconclusas en el Barrio Tantanakuy de Gonzales Chaves, De la Garma y Juan Eulogio Barra para constatar el estado estructural y el deterioro que presentan a dos años de su construcción.

“La parte legal del proceso de rescisión con la firma Pirámide continúa”, explicó Arévalo, aunque aclaró que la auditoría técnica está enmarcada dentro de los procesos de rescisión a los efectos de “ir viendo cuál es el estado de las viviendas, y desde allí poder dimensionar los perjuicios que provoca la no terminación”.

Arévalo dijo que hay viviendas que tienen comprometida su estabilidad, y que por lo tanto la solución técnica es la reparación integral, o llegado el caso, la demolición. “Tienen sólo dos años y ya tienen fisuras”, observó.

Según informó, en dos semanas los técnicos de la provincia volverán a reunirse con el municipio para el informe técnico final y poder "dimensionar el presupuesto para la continuidad de la obra".

De la Garma y Barra, bien

Mientras que en las 32 unidades habitacionales de De la Garma y las 12 de Barra no se observan fisuras en las estructuras, “por lo que se deduce que han sido construidas en un piso distinto, ya que no tienen ni humedad ni grietas”, sintetizó Arévalo.

“La tarea fundamental por la estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda es saber cuál es el avance físico de cada vivienda y cuál es el monto final para la terminación, e ir ajustando los recursos financieros con la provincia para terminarlas”, concluyó.