Chaves: “Debemos volver a tomar a la política como único factor que dé bienestar a nuestro pueblo”, dijo Santillán en el inició de sesiones

El intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, dejó inaugurada las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que incluyó detalles de algunas de las acciones de gobierno en los tres de gestión, y mencionó obras que se proyectan para 2019.

Para definir su gestión de gobierno, el Jefe Comunal fue claro cuando expresó: “En estos tres años de gestión se ha cumplido en un casi ciento por ciento lo que prometimos”.

“En el orden local tenemos un convenio firmado con la Provincia de Buenos Aires por una obra de pavimentación de 36 millones de pesos que se está ejecutando, firmado en marzo de 2017; ese convenio no prevé actualizaciones según la inflación, por lo cual necesariamente se van hacer menos cuadras de las que estaban previstas”, dijo, en referencia al plan de pavimentación que está comenzando en Chaves y De la Garma.

Santillán anunció que en esta “disputa” que hay del presupuesto, y después de un “arduo trabajo que se realizó desde el municipio, estaríamos en condiciones de decir que vamos a firmar un nuevo convenio con la Provincia de Buenos Aires por obras de alrededor de 30 millones de pesos”.

Advirtió que este nuevo programa no tendrá ningún ajuste por inflación, y aunque se harán reclamos, reconoció que habrá que “hacer menos obras por los costos que se irá teniendo por inflación”.

Viviendas

Lo mismo se aplica en la construcción de viviendas: “Hemos tenido la suerte que el distrito de Gonzales Chaves tuviera estas 172 viviendas en ejecución, y que con un esfuerzo de muchos, como gremios, el esfuerzo del vecino, del empleado municipal y la solidaridad comunitaria, se ha logrado terminarlas”, relató. Aunque recordó que tanto la Provincia como la Nación “no han aportado nada para su continuidad”.

Y sentenció: “Tenemos pedidos de núcleos de viviendas para Gonzales Chaves, De la Garma y Juan Eulogio Barra, y no hay posibilidades de que se concrete una vivienda”.

“Solo logramos conseguir algún peso, y muy poco, para el Fonavi (barrio torre de calle España) para acercarnos a mejorar ese sector”, indicó.

Y consideró que “la política de falta de vivienda se ha dado en todos los distritos”.

“De lo que fueron los planes Federal y Plurianual, la Provincia tiene más de 22 mil viviendas en estado de abandono, por lo cual nosotros hemos sido unos privilegiados de poder terminarlas de la forma en que lo estamos haciendo: y allí agradecer a todos por el acompañamiento, a la Comisión de Vivienda y a quienes han intervenido”, detalló.

Balance

"Faltan muy pocos puntos, como la ampliación del cementerio, que consideramos que no era necesario, ya que con una buena política de exhumación tenemos espacio para un tiempo suficiente", destacó.

Y fue autocrítico, al mencionar los resultados que tuvo la reparación de los caminos rurales, motivado por la falta de actualización en las maquinarias viales.

“No hemos podido dar una respuesta completa en el arreglo de los caminos, y un mejor tratamiento de las calles del pueblo. Pero hay que decir que también nos encontramos con un montón de avatares, como cuando podríamos haber obtenido una compra de maquinarias que considerábamos importante y por distintos motivos no pudimos acceder al leasing del Banco Provincia”, explicó.

Y completó: “Este Honorable Concejo Deliberante nos aprobó el leasing para la compra de tres motoniveladoras y una retroexcavadora, y en esa semana el dólar duplicó el valor por lo que fue imposible llegar a ese nivel de costos”.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la “nocturnidad”, el Intendente reconoció que “tenemos pendiente trabajar con más profundidad en el tema, que es complejo. Es una problemática en el cual los municipios estamos bastante ‘cerrados’ por la legislación provincial que no tiene en cuenta las asimetrías de un municipio de un millón de habitantes y de otro de 12 mil”, comparó.

Proyecciones para 2019

Las obras que se proyectan para este año están orientadas a generar mano de obra y más movimiento en el comercio local.

“Estamos terminando la plaza; hemos intervenido el sector del anfiteatro; estamos pensando, si viene este dinero, poder tener la sala de estabilización pos quirúrgica en el Hospital Municipal el cual se había avanzado mucho en la gestión anterior, y con un poco más de equipamiento podríamos terminarla”, manifestó.

“Vamos a seguir mejorando el alumbrado público con recambio de luces leds”, agregó en otro punto.

“Vamos a hacer las ‘aletas’ (prolongación de pavimento) a las avenidas Carricart y San Martín, que son dos temas que constantemente al estar el pavimento corto en las calles transversales se ensucia constantemente”, mencionó.

Medio ambiente

“Se está pensando en el cierre del basurero de Juan Eulogio Barra y De la Garma, y estableciendo un sistema de contenedores”, anunció.

Y agregó: “El camión ya está, fue adquirido por leasing, y estamos trabajando porque tuvimos un inconveniente para que sea entregado. La compra fue justo en el cambio del valor del dólar: lo iban a entregar en el día de hoy y ahora fue postergado para el día jueves; creemos que es una herramienta importante para el municipio de Gonzales Chaves”.

Proyectos con Provincia

“Vamos a trabajar fuertemente en dos proyectos. Y en esto quiero agradecer la reciente visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien tuve una charla productiva donde pudimos abordar la problemática de los servicios públicos para esta zona”, contó.

Indicó que la “Gobernadora se comprometió a agilizar la entrega de la ambulancia correspondiente en el sistema SAME y lo hizo, porque estaba previsto para el día 27 de febrero en La Plata, y por mi accidente se tuvo que reprogramar”, reconoció.

“Se llevó como tema muy interesante para trabajar: la viabilidad para que Chaves siga trabajando en el proyecto de un balneario propio para generar actividad a través del turismo, y también le interesó mucho y quedó en trabajarlo con Nación, la creación de zona franca en materia de salud, proyecto que ya está iniciado con un expediente en el Ministerio de Producción (dirección de Zona Franca), hace más de un año y donde se están haciendo los estudios correspondientes”, detalló.

Cuentas claras

“Creo que iniciamos un año con muchas expectativas en el orden local”, proyectó.

“Las cuentas del Municipio las tienen disponibles y las pueden ver y consultarlas, pero insisto, me parece que debemos establecer en este palacio de la democracia la discusión de políticas provinciales, políticas nacionales y sobre todo volver a tomar el eje de la política como único factor que va a dar bienestar a nuestro pueblo”, puntualizó.

Y añadió: “Tratar de salir de la encrucijada donde estamos hoy, donde la política se ha convertido en una guerra de los servicios de inteligencia, y lo vemos en las acusaciones del juez Bonadío (…) y, realmente, la gente hoy necesita que rápidamente le solucionemos la cuestión de los servicios públicos, que es lo único que le va a devolver algo de poder adquisitivo perdido”.

Santillán agradeció las muestras de afecto recibidas en el incidente que lo tuvo como protagonista días atrás: “Muchas gracias por la solidaridad que han tenido conmigo en el momento del accidente”.