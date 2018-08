Chaves: La OMIC informa qué hacer ante el corte del servicio de gas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Gonzales Chaves informa los procedimientos que se deben adoptar ante el corte del servicio de gas por falta de pago.

Su titular, Mauro Milanesi, distribuyó las siguientes respuestas ante esta inquietud, donde se explican los pasos que se deben seguir y de acuerdo al fallo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se recomienda hacer si no podés pagar la cuenta de gas?

Acercate a la prestadora (Camuzzi en nuestra localidad) y solicitá una financiación. No es obligación de la prestadora dártela pero suele hacerlo. Es probable que con el transcurso de los meses, se junten las cuotas y tampoco puedas pagar, pero habrás demostrado voluntad de pago y eso es importante.

¿Qué tiene que hacer la prestadora antes de un corte de suministro de gas?

Darte un aviso de deuda y que vos lo firmes, o enviarte una carta documento. De este modo vos sabes que te van a cortar y por qué. Si te considerás en condiciones de vulnerabilidad social tenés que hacer inmediatamente un reclamo, del que siempre tienen que darte un número, y hasta tanto no lo resuelvan tampoco pueden cortarte. Si lo resuelven en el sentido de cortarte, ya pueden hacerlo y vos recurrir al ENARGAS.

¿Pero no había un fallo que prohíbe el corte de gas?

Sí, del Juzgado Federal de Dolores.

¿Entonces eso significa que no se le puede cortar el gas a nadie?

No. Solamente a las personas que estén en condiciones de vulnerabilidad social. Los que “no pueden pagar”, los que si pagan pierden otros derechos como alimentos, dignidad, vivienda, salud, etc.

¿Y cuál es el parámetro que utiliza Camuzzi para determinar la vulnerabilidad?

La prestadora informó a esta OMIC que no le corta el gas a quienes tengan la Tarifa Social. Al resto, sí.

¿Este criterio es ajustado a lo que dispone el fallo?

No. Ciertamente el universo de personas vulnerables es más amplio que el que capta a los beneficiarios de la Tarifa Social.

¿Cómo debe determinarse la vulnerabilidad social entonces?

A través de este procedimiento:

Carga de la Prestadora. Antes de cualquier corte de gas por falta de pago, la prestadora debe ofrecerte la posibilidad de que acredites tu condición de vulnerabilidad.

Carga del Usuario: Vos tendrás que demostrar tu condición de vulnerabilidad social (comprobantes de ingresos, informe socioambiental, etc.).

Todo este procedimiento debe tener un número de gestión o trámite. Hasta tanto no sea resuelto, la prestadora “no puede” cortar el gas.

¿Qué ocurre si la prestadora considera que no hay vulnerabilidad y el usuario sí?

Hacés un nuevo reclamo pidiendo un plazo de resolución. Si te lo deniegan al instante –o en el plazo establecido- pedís que te lo den por escrito. Siempre con número de reclamo.

Con este número de reclamo vas a contactarte con ENARGAS y describir el reclamo. Las vías para hacerlo son tres:

Telefónicamente o por fax: 0800-333-4444, de 10 a 16 hs.

Por Correo Postal gratuito: Apartado Especial Nº 600 (C1000WAF) Correo Central.

Correo electrónico: [email protected]

¿Qué pasa si vienen a cortarte el gas sin darte posibilidad de acreditar tu condición de vulnerabilidad? ¿No había un fallo judicial?

Si realmente estás en condiciones de vulnerabilidad y te cortan el gas, quien te corte el gas está actuando en contra de la sentencia judicial del Juez Federal e incurriendo en el delito de desobediencia (Art.239 del Código Penal). Podés denunciarlo en la Policía o en la Ayudantía del Fiscal.