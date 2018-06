Chaves: Melina Barragán clasificó a la final de los Juegos 2018

Se desarrolló hoy en la ciudad de Laprida la etapa regional de atletismo femenino sub 14, sub 16 y sub 18 libre y escolar no federado.

Los resultados fueron los siguientes:

- Lanzamiento de bala, sub 14: 1° puesto para Melina Barragán. Clasificó a la final de los Juegos Bonaerenses 2018.

- Resistencia 1.500 metros, sub 18: 2° puesto para Rocío Catalá.

- Salto en largo con 3.85 metros, sub 14: 2° puesto para Milagros Chaluf.

Mientras que este jueves -28- competirán los hombres en atletismo libre y escolar no federado, categorías sub 14, 16 y 18.