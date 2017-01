Chaves: Recomendaciones de la OMIC ante el aumento de la tarifa eléctrica

Ante el anuncio del Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, que las tarifas de energía eléctrica volverán a subir desde el 1º de febrero, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Gonzales Chaves recomienda los siguientes consejos para ahorrar luz.

- Usá lamparitas de bajo consumo: ahorran hasta un 75% de energía.

- Recordá apagar la luz cuando salgas de una habitación o la luz natural sea suficiente.

- Si tenés calefacción central, graduá el termostato a unos 20 grados centígrados y abrigate un poco más adentro de la casa. Cada grado suplementario representa un 7% más de consumo energético.

- Llená el lavarropas para cada lavado: ahorrará agua y electricidad.

- Cada tanto, descongelá el freezer: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% de consumo eléctrico suplementario.

- Apagá la computadora si no lo estás usando: mientras está hibernando gasta el 70% de su consumo diario.

- Asegúrate de que la puerta de tu heladera cierre correctamente y mantenela abierta el menor tiempo posible. Además, fijate de ubicarla lejos del horno.

- No dejés el televisor en “stand by” (esa función que te permite prenderlo o apagarlo con el control remoto) ya que no sólo le produce un desgaste al equipo sino que además consume energía innecesariamente. Encendelo sólo cuando vayas a verlo (se ha comprobado que el 40% del tiempo en que la tele está encendida no se está viendo).

- El termostato del aire acondicionado detecta el calor que pudiera tener cerca, por lo que no está bueno colocarlo cerca de fuentes de calor como televisores o lámparas.

- No dejes enchufados los cargadores de aparatos electrónicos a batería (como el celu o la laptop) cuando no los estés usando.

- Considerá una computadora portátil en lugar de una tradicional de escritorio. Consumen mucha menos energía.

- Si vas a comprar un televisor HD, optá por un modelo LCD. Consume un 50% menos de energía que los de pantalla de plasma.

- El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más energía consume. El 90% de ese consumo se debe al proceso de calentar el agua y el 10% restante se utiliza para agitar el agua. De todas formas, lavar los platos a mano con agua caliente supone un 40% más de consumo que con el lavavajillas. Así que, si lo tenés, acumula platos, llenalo y usalo.

- Con el lavarropas pasa lo mismo (el 90% de lo que consume es para calentar el agua). Así que usá agua caliente sólo para ropa muy sucia, especialmente considerando que hoy en día los detergentes están formulados para trabajar igual de bien en agua fría.

- Aire acondicionado a 24º, siempre.

- Elegí pilas recargables.

- Si estás por comprar algún electrodoméstico nuevo, es conveniente que te informes de cuáles son los que cuentan con consumo eficiente de energía (hoy en día hay muchos y en gran variedad de precios) y cuáles generan menos daño al medioambiente.