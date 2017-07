Chaves: Reprograman la copa Aniversario para veteranos

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que por razones climáticas se reprogramaron 3 partidos de la Copa Aniversario de Fútbol para veteranos.

El cronograma de partidos quedó establecido de la siguiente manera:

Sábado 5 de agosto

14:00 hs.: Agrario vs. Juan Eulogio Barra (P1)

15:30 hs.: Estación Vásquez vs. Independencia (P2)

17:00 hs.: Garmense vs. Huracán Ciclista

Sábado 12 de agosto

14:00 hs.: Semifinal Ganador P1 vs. Ganador P2

15:30 hs.: Semifinal Ganador P3 vs. San Martín