Chaves: Santillán y Carlos Sánchez monitorearon trabajo de la barredora

El intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, recibió días pasados la visita de su par de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, con quien recorrió parte de la ciudad y compartió experiencias sobre el trabajo de limpieza de las calles.

En la ocasión, Sánchez pudo observar el funcionamiento de la nueva barredora adquirida por el municipio (marca Scorza Econolo 600) quien junto al jefe comunal local verificó su funcionamiento en un tramo de avenida Belgrano.

Según se supo, el municipio vecino tiene intenciones de adquirir una maquinaria de la misma marca. La barredora está dotada de un equipo de barrido doble aspirado, montada sobre un camión Iveco, apto para servicio de barrido de calles.

Santillán expresó que “es muy bueno potenciar las actividades municipales en forma conjunta; que nuestras experiencias positivas podamos mostrarlas así como adoptar aquellas acciones de la ciudad de Tres Arroyos que nos sirvan”.

“Tener iniciativas en conjunto que vayan en beneficio de los vecinos es provechoso para mejorar las cosas”, agregó.

Calles a barrer

Con esta maquinaria el municipio está buscando optimizar el servicio de barrido, para lo cual el área de Medio Ambiente definió el orden de las calles a intervenir, y que próximamente se darán a conocer con precisión día a día. El barrido mecanizado se está realizando en horario nocturno: de 1 a 6 horas.

Además, se solicitará la colaboración de los vecinos para que no estacionen sus vehículos en las calles y avenidas donde pasará la barredora para lograr un trabajo más eficiente. Asimismo, es importante recordarles a los frentistas que los residuos sean colocados en la vereda y no en el cordón, para que no queden espacios sin barrer.