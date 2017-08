Chaves: Se juegan las “Semis” en veteranos

Quedaron definidos los cruces para las semifinales de la Copa Aniversario de Fútbol para veteranos de Gonzales Chaves.

Las semifinales se disputarán el próximo sábado 12, con estos partidos:

- 14 horas: Agrario vs Independencia

- 15:30 horas: Huracán Ciclista vs San Martín

Asimismo, el pasado sábado se jugaron como estaba previsto los cotejos en cancha de Independencia, con los siguientes resultados.

En el primer partido, Agrario derrotó a Juan Eulogio Barra por 2 a 0, con goles convertidos por Germán Espíndola. Luego, Huracán Ciclista le ganó a Garmense 2 a 0, con goles de Luciano Menéndez y otro en contra del equipo garmense.

Mientras que Independencia accedió directamente a las semifinales ya que no se disputó el partido correspondiente con Estación Vásquez.