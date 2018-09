Chaves también dijo presente en el Encuentro Regional de Secretarios de Producción

El municipio de Adolfo Gonzales Chaves respondió a la convocatoria de la comuna tresarroyense que se realiza en la Exposición Rural, y sentó a la mesa de opinión sobre “El rol de las áreas de producción en el contexto actual: desafíos y expectativas a futuro”, a su Secretario de Producción, Ciencia y Tecnología, Diego Burgois, y al sub director de Producción, Planeamiento y Turismo y a su vez encargado del Sector Industrial Planificado, Daniel Alvarado.

En contacto con LU 24, agradecieron la invitación por parte de la municipalidad de Tres Arroyos, expresando Burgois que con los otros distritos presentes “tenemos una relación directa con todos los funcionarios, por lo que trabajamos en varios aspectos en conjunto; dijimos que sí y estamos presentes”.

Jerarquizar el área

El funcionario dijo además que “la Secretaría es nueva, fue creada este año, porque tenía forma de Dirección, y le dimos el rango para avanzar en aspectos básicamente de agregarle valor a la producción, jerarquizarla para sumarle la Ciencia y Tecnología como un vínculo importante con las casas de estudios de la región y de la Provincia”.

“Nos toca un año complicado”

“Nos toca un año complicado, por lo tanto los esfuerzos tienen que ser adicionales a la gestión en un año común”, relató Burgois, y agregó: “estamos atravesando una situación conflictiva; para el sector agropecuario han cambiado las reglas de juego nuevamente, y tenemos que actuar sobre la marcha ya que la gente estimó costos que van a afectar; quedan algunas dudas respecto a los contratos de forward que se han planteado y cómo van a afectar los nuevos costos de exportación”.

El reclamo por el Fondo Sojero

Diego Burgois también se refirió al encendido reclamo que efectuaron los intendentes – entre los que se encontraba el jefe comunal chavense, Marcelo Santillán, para que se revea la decisión del Gobierno de dejar de coparticipar el Fondo Sojero a los municipios, y dijo que “tenemos dos grupos, uno en que estamos nosotros, con 40 secretarios de la Provincia, y por otro lado un grupo de cuarenta intendentes que están focalizando el reclamo por el Fondo Sojero, porque la quita del mismo, sumado a la quita del Fondo de Seguridad y el de Infraestructura saca de agenda a obras que hacen al bienestar de los vecinos”.

“Realmente al Fondo Sojero lo necesitamos, y por eso el intendente Santillán encabezó una movida, en la que estuvo presente en todos los medios nacionales esta semana; hoy leía que podría haber una regresión de la medida, que sería discrecional, el Gobierno provincial lo entregaría bajo una serie de cumplimiento de requisitos, que me parece que o debería ser así tendría que ser con fondos coparticipables, como eran los demás fondos y no tener que ser discrecional de un funcionario; pero esto está verde todavía, y esperemos que se resuelva a la brevedad posible”.