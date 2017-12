Chiara y su familia no bajan los brazos

Hace un par de semanas, LU 24 dio a conocer la historia de Chiara, la beba de 1 año y nueve meses que vive en

nuestra ciudad y a la que le diagnosticaron tumor, que resultó ser un linfangioma cavernoso debajo de su axila y se da en 1 de cada 50.000 nacimientos.

Su madre, Tamara Mohr, junto a su abuela María de los Ángeles Marrubi de Mohr y demás familiares, se han esforzado al máximo para que la salud de la pequeña Chiara mejore.

El esfuerzo ha sido gigante, pero la familia continúa necesitando colaboración por eso se han realizado rifas, y también se abrió una cuenta en el Banco Galicia a nombre de Tamara Mohr. El número de cuenta es 4151103_3106_1, mientras que el número de CBU es el siguiente: 0070106430004151103314. Además dejaron un número de teléfono para comunicarse: 2983-500085. También se han dejado urnas en almacenes de la ciudad.

LU 24 volvió a visitar el hogar de la abuela de Chiara, María de los Ángeles MArrubi de Mohr, quién en diálogo con nuestra emisora dijo que “Chiara hoy nos está dando un golpe muy fuerte, ya que se ha propagado el 99% de su enfermedad. Es una novedad muy triste que tenemos que dar, nos ha tocado a nosotros, quiero que sepan que tiene un 1% a su favor, en ese 1% me aferro a dios para que la iluminen, siempre estamos con ella”.

“Cualquier cosa que pase tenemos que salir a Mar del Plata de urgencia, la estamos pasando mal, estamos haciendo una rifa de un tapado, un juego de sábanas y un árbol de navidad para recaudar fondos. La Municipalidad nos ha dado un auto y está disponible las 24 horas por la nena. También le agradecemos a Marcelo León y a toda la gente que se ha acercado a ayudar con lo pequeño que sea. La ayuda de todos es bienvenida y se lo agradecemos de todo corazón” agregó la abuela de la beba.

“Yo no voy a soltarle la mano a mi hija ni a mi nieta. Tengo 14 nietos en total y Chiara es la principal hoy en día. El único milagro que tenemos es la palabra de dios, todos aquello que quieren orar por ella también lo vamos a agradecer. Este tumor que quedó está pegado en la arteria, no se puede volver hasta marzo, esperemos que no vuelva a crecer y le pedimos a dios que nos ayude”, indicó.

“Por mi nieta doy la vida”

Además María de los Ángeles explicó que recibió comentarios inapropiados por parte de personas desalmadas: “Hay gente que piensa mal de nosotros, que usamos a la nena, yo quisiera que vengan a ver cómo vivimos. Todos me conocen y voy con la verdad. Por mi nieta doy mi vida”.

Para ayudar a Chiara y su familia, “la gente se puede acercar a Cangallo 1145 o Reina Margarita 1498 y esperemos que nos ayuden como pueden. La gente ha hecho rifas para ella y les agradezco de todo corazón, hay gente que no conozco y ha ayudado mucho. Esperemos que esto no le pase a ningún niño”, finalizó la mujer.