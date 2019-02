Chino Navarro: “si no se logra la unidad reelige Macri, y será culpa de nuestros dirigentes” (videos)

En una amplia entrevista que brindó en su visita a los estudios de LU 24, el diputado mandato cumplido y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, negó haber descartado una eventual postulación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pero volvió a ratificar su apoyo a Felipe Solá como candidato a presidente. Aseguró, no obstante, que “la unidad es imprescindible, pero no alcanza con los intendentes, o la foto de los que saludan en el atrio mientras a la fiesta van pocos –en referencia al Congreso del PJ-. La unidad es más amplia, es con todos los sectores, con la clase media, los humildes, el sector agropecuario. Lo otro es la unidad de la política, la rosca, y con eso no se gana una elección, o se gana pero no alcanza para gobernar. Hay que ir a buscar a muchos sectores políticos que hoy no están en la formalidad de un partido”.

“La unidad tiene que ser muy grande, y eso implica dejar atrás las cuestiones del pasado. No podemos seguir discutiendo la corrupción en los términos que quiere Macri”, sostuvo, y advirtió que el tratamiento judicial de los presuntos casos de corrupción “está viciado de nulidad, por lo que seguramente las causas se van a caer y eso va a seguir alejando a la gente de la justicia y de la política y todo sigue igual”.

Con el campo

Navarro advirtió, en tanto, que “en la provincia de Buenos Aires es imprescindible hacer un acuerdo con el sector agropecuario, porque es el que más divisas genera en el país y nosotros tenemos un problema histórico de dólar, de manera que no podemos creer que les vamos a dar la espalda o que solamente los vamos a ir a pechar cuando seamos gobierno”. En este aspecto, aseguró haberse reunido ya con productores y sus organizaciones, y abogó porque se agregue valor a la producción primaria, para generar mano de obra “y superar de esa manera las políticas de estado como la asignación universal, que me enorgullece como política pero es solamente un paliativo que hay que reemplazar lo antes posible por trabajo”.

En este sentido, y fuertemente crítico con la gestión de Macri, consideró que “este es un gobierno que comunica bien, pero es pésimo gestionando. Son grandes charlistas, comentaristas, pero da la impresión de que creen estar en campaña, como si aún no hubieran asumido, cuando hace casi cuatro años que gobiernan”.

La unidad o las PASO

Ya en el tramo final de la charla con la radio, el exlegislador admitió que “el peronismo está fragmentado en cuatro o cinco pedazos. Antes era el partido de los trabajadores, y ahora hay trabajadores que votan a Macri, otros a Cristina, otros a Massa…Por eso esto se resuelve construyendo consenso en términos programáticos y en términos de candidatura para ganarle a Macri, entre cuatro o cinco dirigentes. Y si eso no se logra queda un solo camino: la PASO. Usted va con su candidato, su boleta y su propuesta, se hace campaña sin agraviarse y una vez que el pueblo votó, ordena y legitima. Y en octubre, todos unidos vamos a la primera vuelta y le ganamos a Macri. Si esto no se logra, le damos la oportunidad a Macri de reelegir y no será culpa de la gente sino de los dirigentes”.

En el Salón Blanco

En horas del mediodía, Navarro mantuvo un encuentro en el Salón Blanco con el Interbloque Peronista y representantes de la CGT Regional. Durante el mismo se abordaron diferentes temas vinculados a la actualidad.