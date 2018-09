Choferes reclaman frente a Tregar por el despido de un trabajador

Representantes del Sindicato de Choferes de Camiones de Tres Arroyos se manifestaron frente a la empresa Tregar, en Sadi Carnot y Ruta N° 3, tras registrarse el despido de un trabajador, esta mañana.

Rubén Carabajal, referente del gremio, declaró a LU24: “estamos acá, ante el despido de un empleado, luego de una discusión con uno de los dueños de la empresa que “al no gustarle el reclamo del trabajador por la falta de las horas extras, lo echó y lo amenazó. Le dijo que le iba a propinar una golpiza y que si venía a trabajar, le prendería fuego el auto. Es un reclamo justo el del trabajador; el patrón no debería enojarse y mucho menos amenazarlo, más bien pagarle las extras y si no corresponde, solucionarlo de otra forma y no así”.

Carabajal, manifestó incluso que aguardan ser convocados por la empresa mencionada “esperamos que nos convoquen para sentarnos a hablar y las disculpas pertinentes. Más allá de la denuncia penal que se hará, esto es abuso de poder de la patronal al empleado. La empresa lo que hizo fue llamar a la policía al vernos”.

Aclaró además que “no estamos cortando la libertad de trabajar, estamos manifestando en la puerta, mientras adentro hay otros cuatro compañeros atemorizados por lo que pasó con este trabajador”.