“Cholo” García: “El convenio colectivo es producto de años de lucha”

Para realizar la firma del convenio colectivo de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y la comuna tresarroyense, llegó a la ciudad el titular de la FESIMUBO, Rubén “Cholo” García.

En contacto con LU 24, el dirigente gremial dijo estar “muy orgulloso por los logros de la comisión, gracias a Dios conozco este Sindicato hace muchos años y se la impronta que le ha dado esta gente, con la farmacia, que debe ser la mejor del pueblo, y hoy firmando el convenio colectivo, tenemos que sentirnos muy orgullosos, yo como secretario general de la Federación y ellos como dirigentes locales”.

El convenio colectivo: Un logro luego de años de lucha

“Venimos de una lucha de sacarnos el estatuto dictado en 1995, la ley 11.757, donde los intendentes hacían lo que querían con los empleados municipales y ahora luego de la lucha conseguimos la 14.656 que es la que da garantía y marco para que los empleados tengan paritarias obligatorias, estabilidad en el empleo, salario vital y móvil, y el convenio colectivo, ahora ha cambiado el paradigma en la relación laboral”, agregó, y dijo que “con el estatuto sancionado en el ´95 hubo una gran transferencia de dinero de los trabajadores hacia la comuna, del 3% nos bajaron al 1% y ahora tendremos tres tipos de antigüedad a partir del nuevo convenio colectivo, es una recuperación de derechos y una conquista de derechos como la estabilidad del empleo”.

“Hemos visto cómo los sindicatos grandes hablaban sobre que se podía tocar todo menos el convenio colectivo, esto nos pone en una igualdad con el poder político”, dijo.

Insalubridad: debe haber ley marco y no intervención de la gobernadora

“Hay un tema marco que debemos discutir respecto a la insalubridad, hemos planteado que es un tema muy burocrático al Ministro de Trabajo, para que haya una ley marco que les dé potestad a los municipios dado que ahora pareciera que el Gobierno provincial es un interventor del municipio en el tema” relató.

Casos emblemáticos de intendentes que no cumplen el convenio: Merlo y Mar del Plata

“Cholo” García denunció casos emblemáticos en los que intendentes de diferentes colores políticos, c”omo el de Merlo, donde el presidente del PJ de la Provincia tiene un convenio colectivo que no cumple desde diciembre del 2015, hay denuncias y movilizaciones e incluso hemos hecho denuncias que irán hasta la OIT; en Mar del Plata, de otro color político, también incumple el convenio, hay una cultura de muchos intendentes a no adecuarse a esta iniciativa”.

“La situación económica pasa por otros temas, por las malas administraciones de los municipios y nosotros somos los más interesados en que les vaya bien a los intendentes, porque si le va bien recauda y nosotros tenemos estabilidad y buenos salarios pero en Mar del Plata el gobierno municipal es un desastre, se pagan los salarios en dos veces, y es un intendente de igual color que el gobierno de la Provincia, nosotros nos peleamos con todos los intendentes y defendemos los derechos de los trabajadores”, sostuvo el sindicalista.

La “armonización” del Instituto de Previsión Social

“Nos preocupa el tema del IPS, esto no es idea de este gobierno, yo era legislador provincial y recién me había sentado en la Cámara, recién se fundaba la Federación y Scioli mandó un proyecto similar para “armonizar” al IPS con la ANSES, y yo circunstancialmente era el vicepresidente de la comisión de Previsión Social, y me tocó discutir con el Ministro Cuartango y estaba el ministro de economía de Scioli en ese momento, y yo no le saqué el proyecto, sino que lo cajoneé por lo que hubo mucha presión política, y luego se diluyó el proyecto, pero todos quisieron apropiarse de la caja del IPS, es un lujo, es la mejor caja de previsión social de la República, cuando se recibe un aumento de los municipales activos, lo cobran los jubilados, por lo que no vamos a permitir que ese sistema se rompa.”, concluyó.