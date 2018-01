Christian Di Salvo: “Quiero el consenso y estaré para darle una mano al básquetbol”

Christian Di Salvo, uno de los candidatos a dirigir a la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, visitó la audición de Deportes 820.

El dirigente de Club de Pelota mostró su pasión por el deporte que tanto ama, habló de todos los temas y confirmó que le interesaría presidir la ATB aunque no tendría problemas en apoyar si no es elegido. “Quiero el consenso y estaré para darle una mano al básquetbol”, dijo.

Con respecto al otro aspirante a la conducción, Martín Goizueta, expresó: “No me llamó pero no tengo problemas en juntarme con él”.

También se refirió a sus propuestas en caso de ser el nuevo presidente. Indicó que habría que mejorar la competencia de menores sobre todo en el Sub 15 que en el 2017 jugaron muy pocos partidos y apuntalar la competencia femenina.

Por otra parte, habló sobre CPTA del cual es sinónimo y ya planificaron el año. Seguirá la base del plantel, incluido el técnico Manuel Cuesta que ha hecho un gran trabajo, según dijo. La única baja será la de Emiliano Susemihl que se marcha a Huracán.