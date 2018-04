Ciclo de Fotografía “Identidades narradas. Espacios, historias, vivencias”

En el marco del aniversario por los 25 años del Museo en el edificio del ex Mercado Municipal San Martín, el Mulazzi propone un ciclo de exposiciones y conferencias centrado en el concepto de identidad y en su vínculo con la fotografía como soporte de las formas de transitarlo.

El Museo ha convocado a tres artistas de destacada trayectoria nacional e internacional que, desde la materialidad del discurso fotográfico, mantendrán un diálogo simbólico sobre la noción de identidad a partir de sus particulares recortes y miradas. La identidad es un concepto dinámico, en construcción, atravesado por el diálogo entre lo individual y lo colectivo. Polifónico, imaginado y en constante resignificación.

Desde esta perspectiva el ciclo propone pensar, por un lado, la potencialidad de la fotografía para narrar el espacio cotidiano, los circuitos naturalizados, las actividades, los entornos no hegemónicos que forman parte de otras vivencias y otros tránsitos por el espacio urbano y rural. Por otro, problematizar la construcción de la mirada, la relación nosotros/otros a través de la lente. Desde aquí aparece la pregunta por quién mira, a quienes, por qué, cómo se expresa la subjetividad del artista en la construcción del punto de vista. El encuadre instala o define “una realidad”, que puede transformar lo familiar en exótico y en exótico lo familiar. De esta manera, cada artista encuentra su juego entre la estética y lo documental.

La tríada

Daniel Muchiut se desempeña como diseñador y fotógrafo. Desde el año 2000, coordina Talleres de Estética Fotográfica. Es Curador y uno de los fundadores de la Fotogalería 22, galería permanente del Museo de Artes Plásticas de Chivilcoy, encargada de la difusión de autores nacionales e internacionales, desde 1988. Curador fotográfico de la Revista Carapachay. Realizó Talleres Fotográficos con Julian Germain (Londres, Inglaterra) y con John Duncan (Irlanda). Sus obras conforman un compendio de narraciones que se adentran en la cotidianidad de otros mundos a veces cercanos, otros lejanos pero casi siempre insertos en entornos y recorridos que no son los hegemónicos.

Para conocer más sobre su obra y trayectoria: http://danielmichu.wixsite.com/misitio

Guillermo Srodek Hart es fotógrafo, nacido en Buenos Aires y formado en el School of the Museum of Fine Arts de Boston (EEUU). Sus obras se comercializan a través de galerías de arte nacionales e internacionales y forman parte de colecciones particulares o institucionales de diferentes partes del mundo. La cámara de gran formato es su herramienta creativa. Su serie “Stories” conforma un recorrido visual por espacios del interior de nuestro país que pone el foco en registrar lo que aún permanece estanco, suspendido en los ciclos, pero que puede desaparecer por el paso del tiempo.

Para conocer más sobre su obra y trayectoria: http://www.srodekhart.com/

Nora Iniesta es artista plástica. Nació en Buenos Aires y desde allí trabaja en la representación de una iconografía ligada a la patria como lugar de pertenencia. Por medio de la técnica del papel collage sus obras representan el mundo vivido en su infancia, la escuela, los actos escolares, los próceres de papel, la historia, la bandera, los delantales blancos, el lenguaje escrito. Iniesta se expresa a través de materiales simples de elementos de uso cotidiano que son utilizados y revalorizados en sus obras.

Vinculada al diseño gráfico, la objetística, la moda y la comunicación, interviene con sus obras espacios urbanos, comerciales y domésticos.

Para conocer más sobre su obra y trayectoria: https://norainiesta.com/

El ciclo se desarrollará desde abril a julio en la Sala Mayor del Museo con el siguiente cronograma:

20 de abril

19hs: Apertura de muestra fotográfica “Historias de bares” de Daniel Muchiut.

19.15 hs: El artista narra. Conversaciones con Daniel Muchiut.

1 de junio

19 hs: Apertura de muestra fotográfica de Guillermo Srodek Hart.

19.15 hs: El artista cuenta. Conversaciones con Guillermo Srodek Hart.

6 de julio

16.30 hs: El artista crea. Encuentro creativo para grandes y chicos. Intervención sobre serigrafía de Nora Iniesta.

19 hs: Apertura de muestra fotográfica “Buenos Aires en blanco y celeste” de Nora Iniesta.