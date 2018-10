Cienfuegos demandará al municipio bahiense y denunciará a concejales por prohibir la pirotecnia

Alejandro Paolini, vocero de la empresa Cienfuegos, advirtió que la compañía podría exigirle un resarcimiento económico a la Municipalidad de Bahía Blanca que superaría los 70 millones de pesos. Además, señaló que presentaría una denuncia penal contra los concejales que votaron a favor de la prohibición de la pirotecnia en esa ciudad, amparado en el fallo de la Corte bonaerense que declaró inconstitucional una ordenanza similar en Miramar.

Según publica La Brújula 24, desde el año 2000, en Bahía se encuentra prohibida la venta y el uso particular de pirotecnia. Los ediles de aquella época entendieron que tenían la potestad de legislar sobre el asunto, pero un reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia declaró inconstitucional una ordenanza de “pirotecnia cero” dictada en el partido de Miramar, sentando así un precedente.

“Más allá de lo económico, esto tiene que llamar a la consciencia de los votantes para exigirle a sus representantes que no vulneren la ley para obtener notoriedad. Nosotros hemos hablado con todos, e igual han votado este tipo de ordenanzas. No solo en Miramar, hemos obtenido fallos importantes en otros distritos porque el único organismo regulador de pirotecnia es Anmac", resaltó Paolini.

Además, consultado respecto de las medidas que tomará la compañía que representa, explicó que "en algunas localidades estamos analizando el daño y perjuicio, que son aquellas donde buscamos el diálogo y no obtuvimos respuesta. Bahía es un caso".

Y apuntó a los concejales que en su momento dieron el visto bueno a la prohibición: "Primero está el mal desempeño de la función pública y el abuso de autoridad. No sabemos si la denuncia -penal- será contra el Municipio o contra los concejales, que creo sería lo más concreto porque hicieron algo que no podían hacer".

"No tengo el dato concreto de Bahía, pero en una ciudad de 100 mil habitantes, por ejemplo, vendíamos 1 millón de pesos. Si se considera ese número, acá (por Bahía Blanca) estaríamos hablando de más de 70 millones", comentó Paolini en nombre de Cienfuegos.

Fuente: La Brújula 24